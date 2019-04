Anca Serea, GRAVIDĂ pentru a ŞASEA OARĂ. Primele declaraţii despre SARCINĂ

Anca Serea se bucură că au trecut problemele și că acum se simte în superformă. La acest lucru contribuie și faptul că mănâncă sănătos și că este un om optimist. În plus, nu are nicio superstiție de gravidă și nici poftele nu au chinuit-o vreodată.

Cum reuşeşte Anca Serea să se menţină în formă. Vedeta TV a dezvăluit ingredientul minune ce o ajuta să se menţină slabă

"Mereu am spus că ne mai dorim un copilaș și iată că minunea s-a întâmplat; sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică", a declarat Anca Serea pentru Unica.