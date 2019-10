Anchetă la o şcoală din Iaşi după ce un elev a fost pedepsit să stea în genunchi în faţa clasei, cu mâinile ridicate

Elena Motaş a relatat pe Facebook că un elev de 7 ani, bolnav, a fost pedepsit de învăţătoare în faţa clasei la şcoala din satul Zece Prăjini. Cadrul didactic l-ar fi pus pe copil să stea în genunchi în faţa clasei, cu mâinile ridicate, drept pedeapsă.

"Vreau sa va relatez o întâmplare de la școala Dagata cu precizarea ca nu as vrea sa fiu interpretata greșit sau ca sunt subiectiva. Mulți dintre prietenii din lista mea sunt cadre didactice, și cu siguranța nu puteți sa tolerați astfel de comportament, indiferent de mediul in care se manifesta. Criza personalului calificat din sistem a făcut ca la școala din Zece Prăjini directorul sa angajeze o "învățătoare", fosta vânzătoare la un Market, fără experiența și fără testare. Aceasta doamna a venit însoțită la școala de sotul ei și de propriul copil. A considerat foarte educativ sa pună un copil rom din clasa a II-a sa stea in genunchi cu mâinile sus... drept pedeapsa. Copilul suferea de obezitate și insuficienta cardiaca. Sa umilești un copil de 7 ani in fata propriului copil, mi se pare o lecție de rasism și un abuz emoțional fără precedent. Umilința ar fi durat și mai mult dacă educatoarea nu ar fi dat buzna in clasa , educatoarea de etnie roma. Directorul a încercat sa mușamalizeze incidentul și a sfătuit-o pe vânzătoare sa demisioneze, insistând ca mama elevului sa nu facă sesizare. Eu personal am sesizat inspectoratul școlar in speranța ca va analiza împrejurările in care s- au petrecut lucrurile! O demisie nu rezolva criza din sistem, iar mușamalizarea incidentelor va conduce la perpetuarea comportamentelor abuzive", a scris Elena Motaş, pe Facebook.

Elena Motaş a sesizat Inspectoratul Şcolar Iaşi. Purtătorul de cuvânt al ISJ Iaşi, Sabina Manea, a declarat pentru RomaniaTV.net că o echipă de inspectori se va deplasa marţi la şcoala din satul Zece Prăjini pentru verificarea situaţiei semnalate.