Anda Adam, prima reacţie după ce s-a scris că divorţează de soţul ei, Sorin: "Nu am de ce să mă feresc"

Blondina a ţinut să facă lumină vizavi de acest subiect şi a declarat că formează în continuare un cuplu cu tatăl fetiţei sale, dar, ca în orice cuplu, mai există şi neînţelegeri.

„Nu am cum să intru în detalii despre ce s-a scris (n.r. divorț). Mereu am fost un om care și-a asumat lucruri și nu s-a ascuns. Nu am de ce să mă feresc. Atunci când eu o să pun pe rețelele de socializare că am făcut asta, atunci chiar am făcut-o.

Nu o să vin niciodată să dau detalii despre viața mea intimă. Nu sunt genul care să îmi spăl rufele în public. Nici când am fost provocată nu am dat curs unor speculații. M-a sunat lumea să mă întrebe dacă am divorțat. Ca să concluzionez, când voi pune pe rețelele de socializare că nu mai formez un cuplu, atunci să credeți. Toată lumea se mai ceartă, mai ales în perioada asta de autoizolare", a declarat Anda Adam.

Anda Adam şi-a făcut o nouă operaţie estetică

Anda Adam a început noul an cu decizii bine stabilite. Vedeta şi-a îndeplinit un vis pe care îl avea de mai mulţi ani, chiar dacă vor exista răutăţi la adresa ei. Vedeta nu se află la prima operaţi estetică, are silicoane puse în urmă cu mult timp, iar acum şi-a dorit să îşi modifice şi nasul.

Anunțul l-a făcut pe contul de socializare, unde a și publicat o imagine, alături de un mesaj. „Îmi doream de mulţi ani să corectez deviaţia de sept şi să îmi îndrept şi nasul cu ocazia asta”, a scris Anda Adam pe Instagram.

Anda Adam a promis că va reveni cu fotografii cu rezultatul, după intervenţia chirurgicală. „Întotdeauna am fost o persoană sinceră şi directă! Nu îmi place să mint, să mă ascund şi să mă prefac cum fac altele, că eventual mi-au crescut sânii peste noapte pentru că am luat nişte pastile!

Îmi doream de mulţi ani o operaţie la nas, care, ştiu că voi veţi spune că era perfect, dar nu e chiar aşa.

Mereu făceam poze cu capul uşor întors ca să nu se vadă că nasul meu pleca puţin la plimbare spre stânga! Plus că am şi o deviaţie de sept pe care o voi corecta cu această ocazie! Ştiu că voi şi mai mult cu un nas drept şi finuţ şi vreau să vă mulţumesc pentru sprijin. O să revin cu poze după operaţie”, a mai scris Anda pe Instagram.