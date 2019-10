Articol publicat in: Sport

Florin Andone, GOLAZO şi apoi gol din penalty scos tot de el pentru GALATASARAY. Comentatorul a înnebunit! VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 49 min) // Sursa: romaniatv.net Florin Andone a reuşit o "dublă" pentru Galatasaray, vineri, în meciul cu Sivasspor, din etapa a opta a campionatului Turciei, meci câştigat de echipa sa cu 3-2. La Sivasspor, Paul Papp a rămas pe banca de rezerve. Florin Andone a deschis scorul în minutul 22: a primit o pasă la aproximativ 40 de metri de poartă, în partea stângă, a pătruns în viteză, a intrat în centru şi l-a executat pe portarul advers cu un şut plasat la colţul lung, la vinclu, din afara careului. Comentatorul partidei şi-a ieşit din minţi când a văzut golul înscris de Florin Andone! Apoi, a reuşit dubla, în minutul 42. Atacantul român a punctat dintr-o lovitură de la 11 metri, pe care tot el a obţinut-o. Florin Andone este primul român care reuşeşte o dublă pentru Galatasaray, de la Gică Hagi încoace. Se întâmpla pe 26 mai 2001, într-un meci cu Trabzonspor, din campionatul Turciei. Florin Andone a semnat cu Galatasaray. Va fi împrumutat un an de la Brighton şi va avea un SALARIU URIAŞ În urma acestui succes, Galatasaray a acumulat 13 puncte şi a urcat pe locul 2 în clasament, la un punct de liderul Alanyaspor. loading...

