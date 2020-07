Andra Gogan, dezvăluiri despre scandalul cu Selly din anul 2018: Familia mea suferea. Fratele meu s-a îmbolnăvit

Andra Gogan a mărturisit, în cadrul emisiunii "Interviurile lui Vitalie", cum fratele său s-a îmbolnăvit în momentul în care a fost atacat de vloggeri, printre care s-a numărat şi Selly, după lansarea piesei "Stricaţi o generaţie".

Vloggerița a recunoscut faptul că nu se aștepta ca piesa, al cărei mesaj era ca vloggerii și influencerii să țină cont de faptul că mesajul lor ajunge de cele mai multe ori la copii, să aibă un astfel de impact.

"La început, toți vlogerii am fost ca o familie, pentru că eram foarte puțini, 10 maxim. În perioada aceea, eu aveam o creștere de 3000 de abonați pe zi, în timp ce alți vloggeri, care acum sunt foarte sus, aveau 500 de abonați pe zi. Și chiar se mirau cum eu cresc foarte repede. A fost o perioadă în care au încercat să nu mai existăm pe Youtube și nu am avut niciun susținător dintre vloggeri. Și atunci când vine tot poporul să te atace, ca vlogger, ai șanse foarte mari să pici psihic și să pici din cauza hate-ului" , a explicat vloggeriţa.

Andra Gogan a povestit faptul că vloggeri ar trebui să înţeleagă faptul că pot influenţa puternic generaţia tânără. Vloggeriţa susţime că după lansarea piesei a urmat o perioadă tristă, toată familia fiind afectată. Fratele său s-a îmbolnăvit de supărare şi a avut o boală urâtă.

"Noi am făcut o piesă în care am încercat să atenționăm vloggerii că se uită foarte mulți copii la ei. S-a numit Stricați o generație. Cum online-ul poate strica generații, dacă nu ai grijă, ca părinte, la ce se uită copilul tău, atunci nu este ok. Cum influencerii și vloggerii sunt cumva tutorii de pe Internet, chiar dacă nu suntem ca niște profesori, adică dacă eu spun ceva, ei s-ar putea să mă asculte, pentru că mă văd pe mine ca pe un exemplu. Vloggerii trebuie să înțeleagă că, deși nu sunt ei profesorii sau educatorii, copiii ascultă foarte mult de ei. Aceasta a fost mesajul nostru, oamenii ne-au ascultat, s-a creat discuție pe Internet. N-am crezut că o să se creeze așa mare discuție, cineva s-a simțit puțin prea tare. Au fost vloggeri care s-au simțit din piesa noastră, nu dau nume, pentru că acum suntem în relații bune. Noi am continuat, dar am avut o perioadă destul de tristă. Bunica citea toate comentariile, mama era foarte tristă, fratele meu s-a îmbolnăvit de la supărare, a avut o boală urâtă. Eu am fost puternică, dar plângeam pentru că părinții mei sufereau. Dar, am mers mai departe și drumul meu a fost TikTok. Această aplicație în care oamenii nu vin ca să facă bani, aici am rămas singură, printre Youtuberi" . a mărturisit Andra.

În urma unei provocări, Selly şi-a cerut scuze celor doi fraţi, iar totul a venit la normal.