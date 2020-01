Andrea Mantea, surprinsă de Revelion cu iubitul la Istanbul

Din cauza faptului că a suferit destul de mult, Andreea Mantea încearcă să ţină totul ascuns până când va fi sigură că acesta este bărbatul vieţii ei. Până atunci, însă, vedeta trăieşte totul în mare secret, iar cu fanii săi impartaseste din cand in cand cate o imagine in care dezvaluie putin din intimitatea relatiei lor.



In noaptea de Revelion, Andreea Mantea a petrecut alaturi de micutul David, dar si de iubitul ei. Frumoasa prezentatoare TV a publicat pe contul ei de socializare o imagine in care a apare alaturi de iubitul ei, pe terasa unui restaurant de pe malul Bosforului, arată Kanal D.