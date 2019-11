Andreea Antonescu: "M-am căsătorit de ruşine, nu am putut să fiu rea"

Andreea Antonescu a fost în platoul unei emisiuni TV, unde a povestit că a acceptat să se căsătorească din rușine față de Traian. Încă soțul Andreei Antonescu, pentru că cei doi nu au semnat actele de divorț deocamdată, a pus la cale un plan pentru a o cere de soție. Totul a fost fix pe placul vedetei, iar de rușine față de Traian și față de prietenii care îi însoțeau, vedeta a spus DA, deși nu își dorea.

Jumătatea trupei Andre a primit inelul, însă peste câteva luni i-a mărturisit soțului că nu o reprezintă gesturile de acest gen și i-a înapoiat inelul. Andreea Antonescu s-a căsătorit cu Traian Spak, dar nu a purtat rochie de mireasă și nici nu a avut inel de logodnă.

'Nu-ți poți imagina de câte ori am zis nu în viața mea. Când am fost cerută de ultima persoană mi-a fost rușine să zic nu. Mai erau niște prieteni prin jur și nu am putut să fiu rea. Am zis DA și a fost singura dată. I-am dat inelul înapoi și i-am zis că nu mă reprezintă. M-am măritat fără rochie și fără inel. Acesta a fost adevărul. M-a cerut la Disneyland, locul care îmi plăcea mie cel mai mult de pe fața Pământului, inelul era exact în prăjitura mea preferată. Era totuși un cadru… Am admirat lucrurile astea. Le-am admirat pentru câțiva ani. Am fost recunoscătoare. (…) Au mai trecut câteva luni până să-i spun. Să rezumăm totul… n-a fost să fie', a declarat Andreea Antonescu la Teo Show.

Andreea Antonescu a explicat motivul pentru care nu a îmbrăcat niciodată rochia de mireasă, deși mama ei ar fi vrut să o vadă în această ipostază. 'Încă de mică am fost focusată pe carieră. Eu nu am fost acea fetiță care să-și viseze rochia de mireasă, nu am devenit nici adolscenta sau tânăra, femeia, mama care o să o viseze vreodată. I-am trimis pozele mamei și i-am zis să nu te mai aud vreodată că îmi mai pomenești.', a mai declarat artista.