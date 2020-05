Andreea Bălan, cerută în căsătorie. Cine vrea să o ia de nevastă: "Am face un super-cuplu"

Nici nu a lansat bine castingul prin care își caută o nouă parteneră, că Leo a pus ochii pe una dintre cele mai mediatizate artiste de la noi din țară și e dispus să facă orice pentru a intra în grațiile acesteia, scrie cancan.ro.

De cum a aflat că Andreea Bălan s-a despărțit de soț, ”Prințul” vrea să o cunoască pe artistă. Și, mai mult decât atât, Leo susține că doar împreună pot trece mai ușor peste divorțurile de care amândoi au parte.

”Amândoi am trecut recent printr-o despărțire. Viața merge înainte, nu văd niciun impediment. Mai întâi de toate, aș invita-o la o cafea pe Andreea, ca să ne cunoaștem. Îi adresez această invitație. Vreau să vadă că sunt un băiat de casă, așa cum caută.

Pentru Andreea Bălan anulez castingul pentru că și «Patroana», mama lui Leo, o place foarte mult. E o super-persoană, iar eu sunt la fel, am face un super-cuplu. Sunt un familist convins și sper să accepte o întâlnire. Îmi place foarte mult și pentru ea sunt dispus să cheltui toți banii din lume”, a mărturisit Leo de la Strehaia.

Leo, părăsit de Dana Criminala

După o relație de cinci ani, presărată cu multe dispute, despărțiri și împăcări, Dana Criminala este hotărâtă să renunțe la mariajul cu ”Prințul țiganilor”. Potrivit surselor noastre, certurile din ultima perioadă au determinat-o pe sexoasa brunetă să ia decizia uluitoare. Mai mult decât atât, Leo de la Strehaia și Dana s-au separat de la începutul lunii martie.

”Casătoria mea cu Leo e pe punctul de a se încheia. Am fost căsătoriți din 2015, dar am înaintat divorțul la un cabinet notarial. Urmează să fie și el înștiințat, am considerat că așa e mai bine pentru mine. Nu voi spune motivele, sunt lucruri personale. Știu că mă iubește și că o să fiu mereu în inima lui indiferent ce o să zică și ce o să facă.

Și mai știu că circul este trăsătura lui de bază, iar eu nu o să fac asta, mie îmi plac adevărul și realitatea și credeți-mă… dosarul lui e destul de gros. Și așa are destule probleme de sănătate, probleme cu legea, probleme cu diferite persoane. Ce pot să spun e ca Dumnezeu să-l ajute”, a declarat Dana Criminala.