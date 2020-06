Andreea Bălan, MESAJ SFÂŞIETOR! Ce s-a întâmplat după despărţirea de George Burcea

Andreea Bălan şi George Burcea au pus punct unei relații care dura de mai bine de cinci ani. Cei doi Burcea au divorțat în februarie, la scurt timp după ce artista tocmai trecuse prin clipe groaznice, fiind la un pas de moarte la nașterea celei de-a doua fetițe.

Andreea Bălan a făcut dezvăluiri incendiare într-un interviu pentru Viva!. L-a acuzat pe fostul soţ că a început să fie tot mai puțin prezent acasă, lipsind nopți la rând, neglijându-și în primul rând copiii.

"M-am simțit abandonată emoțional și fizic. M-a durut foarte mult faptul că el nu a înțeles ce pierdere emoțională și fizică am avut atunci, eu nemaiputând să am copii. A fost alături de mine în primele luni de la naștere, dar apoi s-a îndepărtat și nu i-a mai păsat de ceea ce simt. Visul meu cel mai mare era să am o familie, iar acum, fiind mamă singură e destul de greu de gestionat, atât emoțional, cât și fizic și logistic", a spus Andreea Bălan.

Artista a mai precizat că viața sa este radical schimbată după ce a aflat că nu va mai putea avea copii.

"El va putea să își facă altă familie, cu alți copii. Eu nu voi mai avea parte de acest vis niciodată, mă refer la posibilitatea de a fi împreună cu tatăl copiilor mei. Îmi doresc și sper că voi găsi pe cineva care mă va accepta așa cum sunt", a mai spus Andreea Bălan.