Andreea Bălan, mesaj emoţionant pe Youtube alături de fiica sa

"Suntem două prințese și vă dorim un An Nou plin de bucurii, fericire, multă sănătate și tot ce vă doriți. Ella și Andreea vă pupă. Mergem în vacanță. Urmează vloguri noi", a spus micuța Ella, în ultimul vlog din anul 2019, postat pe canalul Andreei Bălan.

"A fost un an extrem de emoționant, plin de lucruri minunate, dar și de lucruri extrem de triste. A fost un an în care fizic a trebuit să mă autodepășesc, să mă vindec în urma operațiilor. A fost un an al transformărilor psihice, a trebuit să mă vindec și psihic și să accept ceea ce s-a întâmplat. A fost un an în care m-am dezvoltat foarte mult, în care am înțeles că unele lucruri nu sunt întâmplătoare și că trebuie să le îmbrățișez și trebuie să le accept și trebuie să merg mai departe", a declarat Andreea Bălan în vlog.

"Mi-am dorit dintotdeauna să am doi copii și faptul că anul acesta a venit Clărița pe lume, pentru noi a fost extrem de frumos și emoționant. Clărița ne împlinește, la fel ca Ella, la fel de mult. Abia acum suntem compleți, în formula de patru și suntem foarte fericiți așa. Viața este mult mai frumoasă în patru, mult mai frumoasă cu doi copii, deși este foarte complicat și destul de greu de gestionat mai ales că diferența de vârstă este mică. Totuși, încercăm să facem față cu brio și să încercăm să le educăm și să le creștem cum putem noi mai bine", a mai spus ea.