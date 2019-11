Andreea Bălan, momente cumplite. Fiica ei, internată în stare gravă la spital după ce A LEŞINAT

Andreea Bălan a ajuns în câteva minute alături de micuța Clara, pe care a dus-o de urgenţă la spital, scrie Cancan.

"Am murit! Dragilor, ce am simțit în secunda aceea n-am simțit niciodată în viața mea. Nici când am fost înșelată, nici când m-am despărțit, nici când am pierdut bani, când am pierdut casa... N-am simțit niciodată", a mărturisit Andreea Bălan.

Andreea Bălan nu mai poate face copii niciodată. "A fost o decizie de viaţă şi de moarte"

Din fericire, fetiţa a trecut cu bine peste incident, misterul fiind legat doar de acel "ceva" pe care l-a înghițit, medicii nereușind să își dea seama despre ce a fost vorba.