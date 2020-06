Andreea Bălan, primele declaraţii despre procesul cu George Burcea: "Am cerut custodie exclusivă. Pensia alimentară este obligatorie"

"Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost OK, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc.

Citeşte şi: Lovitură pentru George Burcea, soţul Andreei Bălan. Noi detalii în dosarul consumului de cocaină

Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el.

Pensia alimentară este obligatorie, nu i-o cer eu. Așa e legea. Pentru mine este important să fie alături de fete, deoarece o pensie alimentară nu suplinețte lipsa tatăluiși a soțului dintr-o casă.

Atunci când vorbim, vorbim doar despre fete și foarte puțin. Adică mă anunță când vine… De obicei, vine în fiecare sâmbătă", a declarat Andreea Bălan pentru Viva.ro.

Andreea Bălan a spus totul despre împăcare cu George Burcea

Andreea Bălan a postat un nou episod de vlog pe canalul ei de YouTube, iar tema acestuia este “Depășirea momentelor dificile în familie”.

Vedeta a spus tranșant că ea și George Burcea nu se mai pot împăca și că nu crede că vor mai putea fi o familie ca înainte. Cântăreața a mai subliniat că își dorește ca tatăl fetițelor ei să își îndeplinească cu succes rolul pe care îl are în viața Clarei, dar și în destinul Ellei.

Citește și: Nu mai există cale de împăcare. Andreea Bălan şi George Burcea au depus actele de divorţ: "Îi puteţi spune fostul soţ"

"Da, nu este ușor să ai doi copii, trei… E greu cu unul, d-apoi cu doi. Dar, este foarte important să fii pozitiv, să ai ajutor și să accepți ajutor în jurul tău. O am pe mama mea, avem și o bonă care vine dimineața. Dar, de la ora trei încocolo, sunt doar eu cu mama până seara târziu și este destul de dificil.

Mai ales în această pandemie, a trebuit să le găsim tot felul de activități, nemergând la grădiniță Ella. (…). Dar, este foarte frumos! Eu întotdeauna mi-am dorit doi copii, așa că: mă bucur de ele și le iubesc enorm. Și îmi doresc ca ele să fie sănătoase și fericite.

(…). Trecând patru luni nu se mai poate rezolva. Nu se mai poate repara mai nimic și nu cred că am putea să fim ca înainte ca și familie. Acum este important ca fiecare să-și îndeplinească rolul, eu de mama și el cat se poate de tată și să vina să le vadă pe fete. (…)”, a dezvăluit cântăreața.