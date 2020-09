Andreea Bălan şi Tiberiu Argint, vacanţă de lux în Bulgaria. Imaginile postate pe Internet: "Au plecat în luna de miere..."

Andrea Bălan a și postat câteva fotografii pe conturile ei de socializare, fotografii în care, deși nu apare Tiberiu Argint este, practic, vizibilă prezența lui acolo, zâmbetul fericit și cheful de viață al vedetei fiind, parcă, mai vizibil ca niciodată.

"Au plecat în luna de miere... Așa glumeau. Chiar dacă stau puțin acolo, în Bulgaria, într-un resort de lux, și Andreea Bălan și Tiberiu Argint erau nerăbdători să petreacă singuri câteva zile.

Tiberiu Argint e un tip foarte spontan, așa că, acum câteva zile, i-a făcut surpriza: a închiriat o cameră într-un resort de lux, în Bulgaria, la Cavarna și i-a spus Andreei că s-ar bucura să îl însoțească acolo. Iar Andreea Bălan, după ce a stat puțin să cântărească situația, a vorbit cu mama ei pentru a se asigura că cele două fiice ale sale vor putea sta fără ea câteva nopți, a acceptat. Dar se vedea că e fericită, că pentru prima oară în viața ei nu s-a ocupat ea de toate detaliile, că Tiberiu a luat inițiativa.

Andreea Bălan nu căuta un bărbat care să o consoleze, în niciun caz. Dar, l-a cunoscut pe Tiberiu Argint și între ei a fost o chimie. Apoi, din vorbă în vorbă, Andreea a fost cucerită de blândețea lui, dar și de faptul că, deși lucrează într-un mediu stresant, reușește să rămână copil, să se distreze, să uite de stres, iar felul lui tonic de a fi a fost pe placul ei", a declarat o persoană apropiată celor doi pentru Wowbiz.ro.

George Burcea participă la emisiunea Ferma şi a făcut dezvăluiri emoţionante din viaţa personală. Actorul a vorbit despre cele două fiice ale sale, dar și despre problemele cu care s-a confruntat în relația pe care a avut-o cu mama lor, Andreea Bălan.

Chiar dacă s-a despărțit de aceasta, George Burcea a explicat că nu își va șterge tatuajul pe care îl are pe mână cu ea. ”Am două tatuaje cu fetele mele, cu invitaţia de la nuntă şi botez. Am şi un tatuaj cu mine şi soţia. Andreea va exista pentru mine mereu, e mama copiilor mei, iar acest tatuaj e aici mereu, nu am făcut acest tatuaj ca să îl şterg, dacă mă despart de ea”, a declarat George Burcea.

Actorul nu s-a ferit să discute despre despărțirea prin care a trecut, oferind câteva detalii interesante despre trecutul său.

”În momentul în care ai un backround asemănător ca al meu, adică unde o familie se destramă, rata să destrami familia la rândul tău este destul de mare”, a mai declarat vedeta.