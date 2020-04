Andreea Berecleanu, noi dezvăluiri după ce a plecat de la Antena 1: "A fost şocant". Cu ce se ocupă acum fosta prezentatoare

Vedeta face noi dezvăluiri şi spune că nici nu are timp să realizeze foarte mult că nu mai apare în faţa telespectatorilor, pentru că are multe activităţi zilnice. Deşi televiziunea va ocupa un loc special în sufletul ei, jurnalista este foarte bine acum şi împăcată cu tot ce face în mediul online.

Citeşte şi: S-a aflat motivul pentru care Andreea Berecleanu părăseşte Antena 1. Ce era "forţată" să facă ştirista: "Ştiu că pot privi pe oricine"

"Am un sentiment de dragoste pentru televiziune, nu are cum să fie altfel. Nu m-am gândit nici la pauză, nici la revenire, am constatat doar că am toată ziua plină pe zona de comunicare și că nu-mi lipsește nimic.

Soţul meu a fost 100% încrezător în decizia mea! Nu m-a influențat în niciun fel, dar m-a încurajat să fiu eu însămi și să fac exact ce simt. El însuși este un om drept și bun. A înțeles exact cum stau lucrurile și am hotărât să ne vedem de viața noastră înainte, așa cum știm.

Copiilor le-am povestit tot, fără a le ascunde nimic. Pentru ei a fost șocant să știe că nu voi mai merge la Observator. Pe Eva am născut-o când eram la PRO TV, pe Petru, când eram la Antenă. Doar că ei au fost crescuți ca orice copil, chiar dacă la școală erau considerați de către colegi copii-vedetă.

Nu au înțeles inițial nimic, mai ales că știau ce relații bune aveam cu absolut toată lumea din Antena 1. Au avut răbdare să asculte toată povestea și s-au lămurit imediat. Petru s-a strâmbat și apoi a zâmbit, Eva m-a luat în brațe și mi-a spus că e mândră de mine. E mișto, scuzați expresia, să te poți uita în ochii copilului tău. Viața merge înainte!", a declarat Andreea Berecleanu pentru Viva.ro.

Alessandra Stoicescu a înlocuit-o la Observator

Sandra Stoicescu a preluat ștafeta știrilor. “Într-o perioadă cu schimbări majore în viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matură a mamei și a femeii împlinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea Antenei 1 de a prezenta Observatorul de la ora 19.00, unde timp de 16 ani am avut cele mai puternice experiențe din cariera mea de jurnalist. Parcă nici nu am lipsit de acolo, atât de firesc mi se pare să prezint Observatorul.

Citeşte şi: Andreea Berecleanu, făcută praf de o colegă de trust după despărţirea de Antena 1. VORBE GRELE!



Și nu e vorba doar de prezentarea celui mai important jurnal de știri al Antenei 1, ci de uriașa muncă de echipă din spate, unde abia aștept să pun amprenta experienței mele și de a face parte din cel mai important și mai complex proiect media al momentului. Un proiect în care, fără să uite o secundă de cei 26 de ani de când este pe piață, de tradiția pe care o are în spate, Observatorul face un salt imens spre viitor”, a declarat Alessandra Stoicescu.