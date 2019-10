Articol publicat in: Sport

Andreea Chiţu şi Ana Maria Popescu, medalii de argint la Jocurile Mondiale Militare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Andreea Chiţu a obţinut, sâmbătă, medalia de argint la categoria 57 kg în proba de judo, la Jocurile Mondiale Militare care se desfăşoară la Wuhan (China). Andreea Chiţu a trecut de următoarele adversare în drumul său spre medalia de argint: optimi - Johanna Mueller (Germania); sferturi - Rosmelyn Rodriguez (Venezuela); semifinale - Anna Borowska (Polonia). "Delegaţia României şi-a trecut în cont sâmbătă după-amiază o nouă medalie la Jocurile Mondiale Militare de la Wuhan. Judoka Andreea Chiţu a reuşit să cucerească medalia de argint la categoria 57 de kilograme. Sportiva de la clubul Steaua Bucureşti a fost învinsă în finală de judoka din Brazilia, Rafaela Silva", se arată într-un comunicat al CSA Steaua. În cursul dimineţii, Ana Maria Popescu adusese prima medalie pentru România la ediţia a 7-a a Jocurilor Mondiale Militare, obţinând argintul la spadă individual. loading...

