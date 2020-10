Andreea Mantea, primele declaraţii despre iubitul ei. "Cred că pur şi simplu mi-a fost teamă" VIDEO

Andreea Mantea a fost întrebată de ce își ascunde iubitul, lucru pe care l-a negat.

"Nu-l ascund! Să știți că nu-l ascund! Te ascund?", îl întreabă Andreea Mantea pe iubitul ei, care se afla în spatele camerei de filmat. La care, el ar fi avut un răspuns ezitant, motiv pentru care bruneta a apucat o prună din coșul cu fructe și a aruncat-o în direcția lui.

"Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum...unde ajungeam? Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea.. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că asta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?", a mărturisit Andreea Mantea în ultimul său videoclip postat pe Youtube.

Andreea Mantea, în lacrimi de ziua ei. Ce cadou i-a făcut iubitul la aniversarea a 34 de ani FOTO

Andreea Mantea a făcut un apel emoționant după ce i-a fost închis de două ori contul de Instagra, "Trăiri alături de Andreea Mantea".

"Am încercat să recuperez acel cont, "Trăiri alături de Andreea Mantea", așa că am făcut un alt cont. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați dat follow și acolo, dar, din păcate, ați observat, și acel cont a fost închis. Nu știu de ce, nu știu dacă îmi dă cineva report sau Instagramul pur și simplu... nu știu închide aceste pagini pentru că cuprindea numele de Andreea Mantea" , a spus Andreea Mantea.