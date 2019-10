Andrei Caramitru, atac furibund la adresa contracandidaţilor lui Dan Barna: Ticăloșii nu mai știu ce sa facă ca sa ne închidă gura

"Amenințări de campanie. Ticăloșii nu mai știu ce sa facă ca sa ne închidă gura. Să nu cumva sa le stricăm jocurile:

- Cumpănașu, intr-unul din live-urile isterice pe care le face, vorbește vreo 10 minute despre mine. Mă amenință nu doar pe mine ci și pe tatăl meu (care cumva ar trebui să mă forțeze să tac din gură)

- Paleologu scrie isteric și repetat despre mine, aproape zilnic. Probabil regretă că nu e Inchiziție ca in evul mediu (perioada lui favorită) - ca să aibă pe cine trimite să mă ardă pe rug

- unul din marii sefi din PNL, USL-ist cu acte in regulă - m-a amenințat direct, pe față, când ne-am încrucișat întâmplator intr-un loc public. Mi-a zis direct “te distrug - tu nu știi cine suntem noi, cât de puternic sunt eu”. L-am trimis direct la plimbare însă recunosc că m-a enervat: mai aveam puțin și ii turnam un pahar de apă in cap ca să îl calmez pe dobitoc.



Măi golanilor. Problema voastră e ca pe noi nu aveți cu ce să ne “agățați” și cu ce să ne șantajați. Si nu ne e frică. Deloc. Și asta vă disperă. Pentru că noi nu suntem sclavi ridicoli și imbecili ca voi - suntem oameni liberi. De asta voi toți o să ieșiți din scenă. Știți și voi asta. Și vă e frică", scrie Caramitru pe Facebook.