Angajaţii de la Dacia şi Ford România, în şomaj tehnic de joi

Pandemia de coronavirus afectează sectorul automobilistic din România, Dacia şi Ford intrând de joi în şomaj tehnic. "Compania anticipează că activitatea comercială va fi reluată rapid după încheierea crizei sanitare. La momentul respectiv vor fi implementate măsuri corespunzătoare, în acord cu partenerii sociali, ceea ce va permite companiei să răspundă cererii comerciale", se arată într-un comunicat.



Angajaţii şi partenerii de afaceri vor fi informaţi despre activităţile Groupe Renault România şi despre reînceperea producţiei prin intermediul canalelor de comunicare ale companiei, precizează reprezentanţii companiei.

Ludovic Orban anunţă că Guvernul va plăti salariile angajaţilor aflaţi în şomaj tehnic. "Va trebui să injectăm bani în economie"



Vicepreşedintele Sindicatului Automobile Dacia, Ion Iordache, a declarat miercuri că decizia conducerii de a înceta activitatea în cadrul uzinei Dacia era o măsură necesară pentru protejarea sănătăţii celor 14.000 de salariaţi.



"În cursul acestei dimineţi (miercuri, 18 n.r.), s-a luat hotărârea comună ca Dacia să-şi înceteze activitatea începând de mâine dimineaţă de la ora 7:00, până pe data de 5 aprilie. La Dacia lucrează 14.000 de salariaţi. Era o măsură necesară şi este în continuare o măsură necesară pentru protejarea sănătăţii celor 14.000 de salariaţi. Peste 13.500 de oameni vor fi în şomaj tehnic, şomajul tehnic va fi plătit conform contractului colectiv de muncă, 85%. E o situaţie foarte critică, peste care sper să trecem cu bine", a declarat liderul de sindicat de la Automobile Dacia, la Digi24.



Acesta a apreciat că mai importantă decât afectarea producţiei este sănătatea angajaţilor.



"Producţia va fi afectată cumplit, toţi salariaţii sunt conştienţi de acest lucru, dar mai de preţ este sănătatea lor. În perioada aceasta se vor face deratizări, se vor pregăti condiţii cât mai bune pentru primirea salariaţilor, pentru a preveni răspândirea acestui virus. Suntem în discuţii permanente, noi o să rămânem pe metereze. Este un moment foarte grav. Am avut discuţii în cursul zilei de ieri (cu Guvernul - n. r.), s-a solicitat ca statul să asiste în mod practic întreprinderile din mediul privat. Eu sunt convins că vom primi ajutoare de la stat, pentru că, altfel, salariaţii din foarte multe întreprinderi din jurul nostru îşi vor pierde locurile de muncă", a adăugat Ion Iordache. Angajaţii fabricii Ford de la Craiova vor intra în şomaj tehnic începând de joi şi vor beneficia de o indemnizaţie de 78% din salariul de bază, după ce conducerea grupului a luat decizia de a suspenda temporar, din 19 martie, producţia la principalele fabrici din Europa.



"Este de aşteptat ca suspendarea temporară a producţiei să dureze câteva săptămâni, în funcţie de evoluţia acestei pandemii, de restricţiile impuse la nivel naţional, de constrângerile legate de lucrul cu furnizorii, dar şi de nevoile de stoc ale dealerilor. Această măsură este luată în contextul restricţiilor impuse de guvernele naţionale în privinţa transportului şi contactelor personale, astfel că vânzările de maşini şi componentele sunt afectate la nivelul întregului continent. Pe durata opririi temporare a producţiei, angajaţii Ford Craiova se vor afla în şomaj tehnic şi beneficiază de o indemnizaţie de 78% din salariul de bază, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru astfel de situaţii," se menţionează într-un comunicat remis AGERPRES.



Preşedintele Ford Europa, Stuart Rowley, a subliniat că, deşi impactul coronavirusului în fabricile companiei a fost unul limitat până în prezent, efectele sale asupra angajaţilor, dealerilor, furnizorilor şi clienţilor, precum şi asupra societăţii europene sunt fără precedent.



"Din cauza impactului dramatic pe care îl are această criză asupra pieţei auto europene şi asupra industriei furnizorilor - şi ţinând cont de acţiunile recente ale ţărilor pentru a restricţiona toate călătoriile şi contactele personale, în afară de cele esenţiale - vom opri temporar producţia în principalele noastre fabrici din Europa continentală. În momente dificile ca acesta, trebuie să rămânem uniţi şi să punem oamenii pe primul loc. Noi, la Ford, vom face tot ce putem în săptămânile următoare pentru a ajuta la depăşirea acestei crize, pentru a reduce răspândirea şi pentru a atenua efectele pe cât posibil", a spus Rowley.



Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a declarat marţi seara că se află în discuţii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a găsi soluţii de ajutor, după cele două săptămâni în care compania va susţine din surse proprii plata şomajului tehnic.



"Am primit şi noi astăzi (marţi, 17 martie n.r.) informaţia de la Ford. Compania va susţine primele două săptămâni şomajul tehnic. Suntem în discuţii cu Ford cum putem să ajutăm după aceea. Intenţia noastră este ca nicio companie, pe cât posibil, să nu fie afectată permanent în această perioadă, să susţinem toată industria să putem să trecem peste. Am un mesaj pentru celelalte companii care o duc mai bine în această perioadă şi sunt câteva companii care o duc mai bine: să-şi plătească impozitele la timp, pentru că acele impozite le vom redistribui către acele sectoare din economie care nu o duc foarte bine", a spus Cîţu, la Digi 24.



În cadrul şedinţei de Guvern desfăşurate în sistem de videoconferinţă, premierul Ludovic Orban a declarat că măsurile pe care Guvernul le va adopta în şedinţa de miercuri vizează, printre altele, susţinerea financiară de la buget ''a efortului de plată a ceea ce se numeşte şomaj tehnic".



"Am ales această formulă dintr-un motiv foarte important. Foarte multe companii care sunt afectate sunt companii care funcţionau foarte bine, care îşi desfăşurau activitatea în bune condiţii, cu profitabilitate, cu plata la timp a taxelor şi impozitelor, iar aceste companii afectate sunt afectate de o conjunctură pe care o considerăm de moment. Aceste companii, foarte multe dintre ele, odată ce trece vârful epidemiei şi lucrurile încep să revină la normal, vor avea capacitatea de a relua activitatea în bune condiţii şi vor avea nevoie de angajaţii pe care i-au format în timp şi care, practic, au făcut parte din echipa fiecărei companii. A nu-i susţine pe această perioadă care, repet, este o perioadă care va fi limitată în timp, înseamnă a condamna companiile să piardă aceşti angajaţi, că odată ce se rup, practic, contractele de muncă, odată ce angajaţii sunt trecuţi în şomaj, practic, posibilitatea de refacere a structurii de angajaţi în fiecare companie afectată va fi foarte mică", a explicat Orban.



Premierul a precizat că, de asemenea, vor fi adoptate măsuri în ceea ce priveşte asigurarea capitalului de lucru.