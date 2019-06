Angela Merkel a tremurat din nou violent la o ceremonie oficială. Este pentru a doua oară în zece zile VIDEO

Incidentul de joi s-a petrecut în cadrul unei ceremonii formale de investire în funcţie a noului ministru al Justiţiei, care a avut loc la Palatul Bellevue. Angela Merkel a început să tremure în timp ce stătea în picioare lângă preşedintele Republicii, Frank-Walter Steinmeier, care rostea un discurs.

Este pentru a doua oară în mai puţin de zece zile când cancelarul are astfel de spasme în public, prima oară întâmplându-se în timpul vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pe 18 iunie. La vremea respectivă Merkel a justificat că era deshidratată şi după ceremonie a băut trei pahare cu apă.

Vom reveni cu amănunte.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq