Angela Merkel, apariţie şocantă în public. Cancelarul Germaniei tremură violent şi incontrolabil VIDEO

Angela Merkel a explicat la conferinţa de presă că starea de rău a avut-o din cauză că nu a fost suficient de hidradată. "Am băut trei pahare de apă după aceea. Acum mă simt bine", a declarat cancelarul german.

Totuşi, speculaţiile nu au întârziat să apară, iar unele păreri sunt că Merkel ar suferi de o boală neuronală, acesta de fapt fiind şi motivul retragerii sale din politică.

VIDEO: German Chancellor Angela Merkel shook uncontrollably during a visit by Ukraine's new president on a hot day in Berlin. Merkel later told reporters she was fine and clearly hadn't drunk enough water. Read the full story here: https://t.co/ELI0r9FdtN pic.twitter.com/aKWzWtilLE