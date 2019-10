Articol publicat in: Extern

Ani grei de condamnări pentru liderii separatişti catalani

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Curtea Supremă a Spaniei a pronunţat luni condamnări între nouă şi 13 ani de închisoare în dosarul rebeliunii din Catalonia din 2017, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Nouă lideri ai separatiştilor catalani au fost condamnaţi la închisoare pentru încercarea de a declara independenţa provinciei lor, în legătură cu referendumul din Catalonia, interzis de guvernul de la Madrid. De asemenea, trei acuzaţi au fost consideraţi a fi vinovaţi numai de nesupunere, faptă mai puţin gravă, pentru care nu vor fi închişi.



Niciuna din condamnări nu a fost pronunţată pentru acuzaţia cea mai gravă, cea de rebeliune. loading...

