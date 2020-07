Anna Lesko trece prin clipe cumplite! Fiul ei are probleme de sănătate din cauza tabletei

Fiind foarte mult timp alături de el, Anna Lesko este extrem de preocupată de sănătatea şi dezvoltarea fiului ei şi nu se fereşte să ia măsuri radicale atunci când este cazul. Atfel că, recent, artista a observat că Adam are probleme cu vederea şi l-a dus imediat la un consult de specialitate.

În urma consultului, Anna Lesko a luat decizia de a-i interzice copilului telefonul şi tableta.

"Adam este foarte bine. Îl car peste tot. La clipuri, emisiuni. E cu mine. E foarte bine. Dar i-am redus tableta. Nu mai are voie. Am fost la doctor și nu este bine. În această perioadă cu pandemia prin care încă trecem, nu ca n-ar fi văzut Adam bine, dar a fost un control de rutină. Când s-a uitat în mușchiul ochiului, a văzut că mușchiul respectiv este cam obosit. Mi-a spus clar. Nu telefon, nu tabletă. Să nu fie ca un fel de pedeapsă, evident, pentru copil. Să aibă o altă preocupare. El are curte. Are unde, dar s-a plictisit până și de asta.

A reacționat bine la interdicție. Cu Adam merge foarte bine cu dialog. Doamna doctor i-a explicat, eu i-am explicat, și, știi că dacă le explici copiilor și insiști un pic pe o chestie, chiar încep să înțeleagă. Normal că vrea să mă păcălească in fiecare zi. Le are cu astea. Îmi spune ce bine arăt, cu bluza, cu astea, și dupa aceea: 'Pot să stau un pic? Promit că doar 10 minute'. Noțiunea timpului la el e de o oră, trei", a povestit Anna Lesko la Pro tv.

Artista a decis să își încurajeze din ce în ce mai mult băiatul să își petreacă timp în natură, motiv pentru care artista mămică are grijă întotdeauna să propună activități în aer liber împreună cu băiețelul ei.