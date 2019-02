Anul Porcului de Pământ începe marţi. Are loc ea mai mare migraţie din lume cu ocazia Anului Nou Chinezesc 2019

Autorităţile se aşteaptă la un total de aproape 3 miliarde de călătorii cu maşina, trenul şi avionul timp de 40 de zile în perioada sărbătorii.

De Anul Nou Chinezesc, familiile se strâng în jurul meselor tradiţionale şi urmăresc o gală-maraton televizată. Copiii primesc plicuri roşii cu bani pentru a le aduce noroc.

În ciuda unei economii în încetinire, mai mulţi chinezi călătoresc în străinătate în timpul sărbătorii. Autorităţile se aşteaptă la o medie de 1,77 de milioane de călătorii internaţionale pe zi în acest weekend - o creştere de 8,9% mai mare faţă de anul trecut.

Totuşi, experţii chinezi se aşteaptă ca consumatorii să nu mai cheltuiască atât de mult comparativ cu anii precedenţi, din cauza războiului comercial dintre China şi Statele Unite.

Potrivit zodiacului chinezesc, 2019 va fi Anul Porcului de Pământ. Prezicătorii avertizează asupra unei încetiniri economice, tulburări sociale şi dezastre naturale.

Anul Nou Chinezesc debutează pe 5 februarie şi se prelungeşte până pe 24 ianuarie 2020. Calendarul chinezesc, spre deosebire de cel gregorian nu durează 365 de zile.

Noul An marchează Solstiţiul de Iarnă, ce reprezintă sfârşitul perioadei reci şi sosirea zileleor frumoase. Sărbătoarea are loc mai multe zile, întotdeauna între 21 ianuarie şi 20 februarie.

Concret, este ocazia pentru milioane de chinezi de a călători acasă pentru a petrece alături de familie acest nou an, al Porcului de Pământ. Legenda spune că doar 12 animale au fost prezente la invitaţia Împăratului de Jad pentru Noul An: drept mulţumire, fiecărui animal i-a fost atribuit un an.