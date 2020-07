Anul şcolar 2020 - 2021. Monica Anisie: "Cel mai probabil scenariu este învăţământul hibrid". Explicaţia ministrului Educaţiei

"Văzând situația epidemiologică la momentul acesta, care este o situație destul de gravă, cred că cel mai probabil, scenariul acesta hibrid ar putea fi pus în practică. Numai că trebuie să ne pronunțăm asupra acestor scenarii doar în momentul în care o să știm exact cum va evolua situația epidemiologică, pentru că observați și dvs., în spațiul public nu mai sunt respectate normele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor. De aceea, aș face un apel către populație să respecte distanțarea fizică, să poarte mască și în felul acesta să ne protejăm cu toții, să nu ajungem să ne îmbolnăvim", a spus ministrul Educaţiei, la RFI.

Monica Anisie a mia spus că procedura de achiziție a tabletelor pentru elevii săraci a fost declanșată și că nu Ministerul Educației se ocupă de acest lucru, ci ONAC. Ministrul consideră că "există timp suficient" pentru cumpărarea acestor dispozitive și livrarea lor către elevi.

"Deci până la 10 septembrie există un termen. Școala va începe în 14 septembrie. Suntem în termen și așteptăm să se realizeze această achiziție de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate, este o instituție care se ocupă de acest lucru", a mai spus ministrul Educaţiei.

Monica Anisie susține că elevii care nu au avut tablete sau laptopuri pentru școala online astă primăvară "au avut acces la educație".

"Am avut o situație dificilă, prin care am trecut cu toții și cred că trebuie să înțelegem că nicăieri în lumea aceasta nu s-a putut face mai mult decât s-a făcut până la momentul acesta. A fost o situație neprevăzută, am fost surprinși de ceea ce s-a întâmplat, nimeni nu se gândea că o să dureze atât de mult, uitați-vă ce se întâmplă și astăzi. Prin urmare, cred că am încheiat cu bine anul școlar, am dat examenele naționale în condiții foarte bune, aș spune că s-au organizat și desfășurat aceste examene naționale mai bine decât în anii trecuți, elevii au încheiat în felul acesta cu bine, studenții la fel și acum ne aflăm la momentul susținerii examenelor pentru profesori (...).(Elevii n.red.) au avut acces la educație, fiecare unitate de învățământ, profesorii din unitățile de învățământ s-au mobilizat, în așa fel încât copiii să nu aibă de suferit. Noi în cadrul Ministerului Educației în această vară pregătim ghiduri metodologice pentru profesori și elevi, pentru fiecare disciplină și obiect de studiu, în așa fel încât în momentul reluării cursurilor, să fie și o etapă de recapitulare a materiei, dar și activități remediale pentru acești copii", a mai spus Monica Anisie.