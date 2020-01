Anul Şobolanului 2020, iubire şi flori de piersic

In astrologia chineza, numita si Ba Zi sau Cele patru coloane ale destinului, ramurile pamantesti sau cele 12 animale din zodiac , cum sunt ele popularizate, mai pot juca rol de stele simbolice in harta personala.

Ce sunt aceste stele simbolice? sunt energii care poarta catre noi anumite evenimente sau care ne nuanteaza viata in decursul perioadei marcate de ele.

Una dintre stelele simbolice este cea numita ” floarea de piersic”. Este o energie legata de iubire, dar nu numai.

Cand destinul nostru este marcat de floarea de piersic, avem sanse mai mari sa intalnim parteneri de cuplu, sa fim mai vizibili sau vizibile pentru sexul opus, dar in acelasi timp aceasta energie ne poate aduce si mai multe petreceri, distractie si persoane care sa ne urmeze, sa ne asculte sfaturile sau sa cumpere produse pe care le promovam. Este o energie folositoare pentru agentii de vanzari. Un speaker care are ” floarea de piersic” in harta se va bucura de multa audienta si popularitate.

Exista patru astfel de animale ale “florii de piersic“, care mai este numita si ” floarea iubirii“.

Sobolanul este unul dintre ele, si va aduce energia iubirii celor nascuti in an de Mistret ( Porc), Iepure si Capra.

De asemenea, vor beneficia de aceasta floare a iubirii si cei nascuti in luna, zi sau ora de Mistret, Iepure sau Capra.

Luna Mistretului este cuprinsa intre 8 noiembrie si 7 decembrie.

Luna Iepurelui este cuprinsa intre 5 martie si 4 aprilie.

Luna Caprei este cuprinsa intre 7 iulie si 7 august. ( aceste date pot varia usor, de la un an la altul).

Ora Mistretului este cuprinsa intre 21.00 si 23.00.

Ora Iepurelui este cuprinsa intre 05.00 si 07.00.

Ora Caprei este cuprinsa intre 13.00 si 15.00.

Daca ” floarea de piersic” se gaseste in ora nasterii, se spune ca vei avea idile si aventuri dupa casatorie.

Animalul sau ramura pamanteasca a zilei se gaseste in locatia numita ” Palatul Casatoriei”. Pe vremuri, cand casatoriile erau aranjate de catre parinti, se considera ca nu este de bun augur ca viitoarea mireasa sa aiba in harta ” flori de piersic”, mai ales in Palatul Casatoriei, pentru ca acestea atrageau prea multi barbati si faceau casatoria instabila.

Cum sa beneficiem de energia ” florii de piersic”?

sa acordam mai multa importanta propriei persoane

sa cautam tinute cat mai atragatoare

sa socializam cat mai mult

sa mergem la petreceri, concerte, spectacole

sa tinem cursuri si conferinte, care ne pot aduce popularitate si increderea celorlalti.

Care este partea negativa a ” florii de piersic”? Ce ar putea aduce rau o stea a iubirii?

infidelitate

scandaluri amoroase

suferinta si despartiri

agresiune sexuala, viol.

Spre deosebire de celelalte ” flori de piersic”, Sobolanul este un animal caracterizat de elementul feng shui Apa. Apa reprezinta si lichid, bautura. In special daca in harta cuiva exista Sobolan si Cocos, acestea sunt indicii legate de consumul de alcool, si nu putine sunt cazurile in care de la alcool se ajunge la agresiune sexuala .

Daca vrei sa afli mai multe despre harta ta Ba Zi si norocul care te asteapta, programeaza o consultatie personala la Feng Shui Studio!

De asemenea, energiile din harta personala Ba Zi s ereflecta si in spatiul tau, in feng shui.

Daca analiza hartii se aseamana cu o consultatie la medic pentru gasirea diagnosticului, echilibrarea feng shui a unui spatiu se aseamana cu tratamentul Poti imbunatati aspecte din viata personala prin recomandari feng shui personalizate.