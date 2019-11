Anunţ important al ministrului Educaţiei pentru elevi! Unele discipline vor dispărea din programă

Ministrul Educaţiei a anunţat că va merge la Institutul de ştiinţe ale Educaţiei, unde va discuta despre gândirea unor noi planuri cadru, având în vedere legea care mişcoreaza cu 5 numărul de ore la gimnaziu şi liceu.

Anisie spune că oile planuri-cadru trebuie "să fie construite din perspectiva a ceea ce un elev poate duce, nu din perspectiva a ceea ce profesorul ar trebui să aibă".

"Există o lege deja în Parlament prin care se diminuează numărul de ore. În funcție de fiecare ciclu, se ajunge până la 25 de ore pe săptămână. E vorba de regândit modul în care disciplinele s-ar putea preda. Că nu e vorba de tăiat ore, ci de tăiat discipline. Trebuie să ne gândim foarte bine de ce anume are nevoie copilul pentru a-și construi anumite competențe.(...) Există la acest moment acest procentaj de 20 referitor la admiterea în liceu prin notele pe care le-ai obținut de-a lungul gimnaziului. Dacă ne-am uita și la acest tip de evaluare, o să observăm că foarte mulți copii ar trebui să fie buni la toate, pentru că au note de 9, de 10 la toate disciplinele. Sunt multe variante care intră în calcule la construirea orarului, sunt mulți profesori care predau și la alte școli. Să știți că sunt dispusă să fac totul ca elevilor să le fie bine, să vină într-un liceu, colegiu, școală, de drag. Acest confort pe care elevul ar trebui să îl aibă l-ar face să fie și mai receptiv la orele de curs. Atunci când construim aceste planuri, ar trebui să și pilotăm, să vedem ce este mai bine pentru copii. Eu mâine de dimineață voi merge la Institutul de Științe ale Educației, voi avea acolo o întâlnire cu cercetătorii și aș vrea să stabilim împreună un plan de lucru, pentru că atunci când aceste planuri-cadru le vom regândi să fie construite din perspectiva a ceea ce un elev poate duce, nu din perspectiva a ceea ce profesorul ar trebui să aibă. Să știți că ne gândim și la profesorii care vor rămâne fără catedră, dacă nu mai există disciplina respectivă în planul-cadru", a precizat noul ministru al Educaţiei, la Europa FM.

În legatură cu manualele şcolare de clasa a VII-a care nu au ajuns încă în şcoli, ministrul a declarat ca a semnat deja ordinul de aprobare şi că manualele trebuie să ajunga cât mai curând pe băncile elevilor.

"Am semnat ordinul. Manualele ajung în momentul in care editurile le dau către unitățile de învățământ care au comandat. Profesorul are o programă în față. Manualul este un punct de sprijin pentru elev și pentru părinte. Aici este vina guvernanților, atunci când s-a dat drumul la licitație s-a dat foarte târziu. Marea problemă este că în fiecare an aceeași generație se întâmplă să nu aibă manuale", a completat Monica Anisie.

Parlamentul a votat în octombrie un proiect care scade numărul de ore la școală și liceu. Elevii din învățământul primar vor avea 20 de ore/săptămână (față de 19-22 ore în prezent), elevii de gimnaziu vor avea 25 de ore (față de 26-34 în prezent) și cei de liceu – 30 de ore pe săptămână.

Concret, legea votată în octombrie arată că numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învăţământ este: