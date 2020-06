Apariţie şocantă a unui politician. A apărut la dezbatere în lenjerie intimă VIDEO

Europarlamentarul independent irlandez Luke ”Ming” Flanagan a trăit marți un coșmar în timpul unei şedinţe de lucru de la distanță, participând la o reuniune a comisiei Parlamentului European privind agricultura.

El s-a prezentat la o dezbatere video privind agricultura și bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, fără pantaloni, iar şedinţa online a fost extrem de stânjenitoare.

În timp ce Flanagan dezbătea un punct despre plățile fermierilor cu comisarul Johannes Hahn, imaginile înregistrate cu camera îl arătau în chiloţi şezând pe pat în timp ce vorbea.

Întrebat despre apariţia sa de către un jurnalist pe Twitter, Flanagan a spus că doar „se întorsese de la alergare” și „a rămas într-un tricou şi chiloţi cu două minute înainte de începerea conferinţei video.

A decis să pună repede o cămaşă pe el, să pară respectabil, totuşi… Asta a funcționat foarte bine, numai că, la un moment dat, s-a văzut şi partea de jos a corpului în acel video. Atunci când şi-a dat seama de situaţie… mai în glumă i-a zis colegului: „Sper că îți plac picioarele mele!”.

„Nu m-a deranjat să fiu destul de sincer. Ce se poate vedea la o pereche de picioare?", a spus Luke ‘Ming’ Flanagan în legătură cu incidentul.

Imaginile de pe camera video care a fost poziţionată greşit au devenit virale deoarece îl arăta îmbrăcat doar într-o cămașă şi chiloţi.

„Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Evident, în orice moment, ar trebui să încercăm să obținem ce este mai bun pentru proiectul nostru”, a spus Flanagan stând pe pat, în timp ce își freca picioarele goale, aparent neștiind că acea cameră video îi arăta partea de jos a corpului.

