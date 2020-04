Apelul şefei secţiei de Boli Infecţioase de la Spitalul din Suceava care are coronavirus. "Lumea să se strângă în jurul nostru"

În cadrul emisiunii "Newsline", dr. Monica Terteliu a mărturisit că, împreună cu colegii ei, a fost printre primii medici depistaţi cu COVID-19, boala infecţioasă provocată de noul coronavirus.

"Am rămas în izolare. Iniţial am avut o formă uşoară, apoi a fost nevoie de internare. Nu consider că am avut o formă gravă. Tot timpul am fost alături de colegii mei. (...). Am depus un jurământ ca să-mi ajut pacienţii", a precizat dr. Terteliu de la Spitalul Judeţean Suceava, la România TV.

Şefa secţiei de Boli Infecţioase, care e implicată în lupta împotriva noului coronavirus, a spus că "a fost o perioadă extrem de stresantă", după ce a fost diagnosticată cu COVID-19 pe 21 martie.

"Toată lumea de aici de la Suceava, toţi au depus eforturi uriaşe pentru a salva ce se poate salva. Un act medical trebuie efectuat cu personal. Atunci când ai personal în minus", a menţionat dr. Monica Terteliu.

Întrebată despre bonusul de 500 de euro pe care medicii l-ar putea primi, la solicitarea preşedintelui Klaus Iohannis, Monica Terteliu a explicat că "în acest moment nu ar trebui să se pună accent pe aceste sume".

"E momentul ca lumea să se strângă în jurul nostru pentru că numărul de pacienţi poate să fie în creştere (...) Ar trebui să ne reîntoarcem la muncă. Să avem condiţii sigure de muncă. Noi asta ne dorim. Vrem să trecem cu bine peste aceste luni", a afirmat medicul sucevean în interviul acordat jurnalistei Cristina Şincai.

Medicul Monica Terteliu a mai spus că Suceava a devenit un focar de coronavirus pentru că "am avut o răspânire comunitară mult mai mare".

"Au fost pacienţi care se prezentau în UPU şi nu precizau ţara din care veneau, deşi toţi semnau o hârtie în care erau întrebaţi acest lucru", a afirmat medicul de Boli Infecţioase.

De asemenea, medicul sucevean crede că testarea rapidă ar putea să ajute cadrele medicale să trieze mai bine pacienţii în condiţiile în care, conform scenariului patru privind epidemia de coronavirus, toţi oamenii sunt acum consideraţi suspecţi de COVID-19.