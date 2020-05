Apelul unui refugiat sirian ce lucrează într-un spital din UK a făcut înconjurul lumii. Ce a cerut pentru familie în cazul morţii sale

Hassan Akkad a declarat inițial că s-a simțit "trădat" și "înjunghiat în spate" atunci când a descoperit că spitalul va oferi protecţie rudelor personalului spitalului, dar a exclus oamenii de serviciu, portarii şi asistenţii sociali.

Apelul său emoțional a obținut peste un milion de vizualizări pe Twitter. Hassan Akkad, un fost profesordin Siria, câştigător al premiului Bafta, şi-a părăsit ţara natală după ce a fost încarcerat și torturat pentru că s-a alăturat protestelor împotriva regimului. Tânărul în vârstă de 32 de ani s-a angajat ca curăţător în spitalul Whipps Cross din estul Londrei imediat ce boala a lovit Marea Britanie.

„Dacă mor în lupta împotriva coronavirusului, familia mea nu are voie să rămână în concediu nedeterminat - acesta este modul lor de a mulțumi. Îți trimit acest mesaj în speranța că vei reconsidera pentru că am văzut un Boris umil după ce ai fost externat din spital, am văzut un alt Boris. Noi, migranții suntem în prima linie, facem această muncă foarte solicitantă pentru a ajuta această națiune să depășească această pandemie, iar ce puteţi face dacă murim este să acordați familiilor noastre concediu nedeterminat pentru a rămâne", a spus Hassan în masajul adresat lui Boris Johnson.