Aprilie 2020 - luna Dragonului şi a Ordonanţelor militare

Ne-am obisnuit sa consideram dragonii ca fiind niste creaturi de poveste, in genul celor din Urzeala Tronurilor. Si intr-adevar, in feng shui dragonul este benefic, este o creatura celesta, gardian al directiei de est, purtator al chi-ului peste mari si tari si aducator de noroc in afaceri. In multe birouri ale oamenilor de afaceri asiatici pot fi intalnite tablouri si imagini cu dragoni, scrie Diana Roman, specialist feng shui si astrologie chineza Ba Zi.