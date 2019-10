Articol publicat in: Economie

Aradul este locaţia din România analizată de Volkswagen pentru o nouă uzină

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gheorghe Falcă, actual europarlamentar PNL, a declarat pentru G4Media.ro că la începutul anului a participat în în calitate de primar al Aradului la negocierile oficiale cu compania de consultanță a Volkswagen care a evaluat ofertele din mai multe țări pentru construirea unei fabrici Skoda. Reprezentanții Volkswagen au ales Arad ca posibilă destinație pentru fabrică, terenul pus la dispoziție de primărie fiind de 1.100 de hectare, anunţă Gheorghe Falcă. Negocierea României cu Volkswagen a revenit în actualitate după ce grupul german a anunțat că amână decizia de a construi fabrica în Turcia din cauza problemelor de securitate apărute după atacurile militare ale regimului de la Ankara asupra kurzilor din Siria. Având în vedere situația din Turcia, Volkswagen ar putea relua selecția unei locații pentru noua fabrică, în cursă fiind România, Serbia și Bulgaria. Concurenţă acerbă pentru Dacia. Grupul Volkswagen vrea să intre pe piaţa ocupată de constructorul român ”Am condus negocierile de etapa nivelului meu, am avut asistență guvernamentală, iar locația Arad după a fost acceptată după aceasta negociere. Apoi, guvernul României a înaintat oferta integrală care conține răspunsuri la patru probleme importante ridicate de companie. Primăria a pus la dispoziție o suprafață de 1.100 de hectare, din care 400 de hectare pentru uzina Volkswagen, iar restul – pentru companiile de componente”, a declarat Falcă pentru G4Media.ro. Potrivit unor surse guvernamentale, Volkswagen a cerut tuturor competitorilor să prezinte o ofertă care să cuprindă aspecte-cheie legate de infrastructură, aspecte logistice, ofertă financiară și piața forței de muncă. Compania germană Volkswagen a anunțat marți că amână decizia finală de a construi o nouă uzină în Turcia din cauza situației de securitate și a sancțiunilor internaționale anunțate deja pentru regimul de la Ankara, potrivit unui purtător de cuvânt al concernului, citat de Automotive News. ”E important că locația Arad e considerată de acum încolo de industria automotive din Europa drept una din cele mai viabile destinații pentru investiții. În privința infrastructurii, Aradul e conectat la tren de mare viteza, la autostrăzi și la transport aerian. În plus, pe o rază de 150 km se găsesc cele mai mari companii de componente auto, ceea ce face ca prețul de productie să fie extrem de competitiv”, a mai spus Falcă pentru G4Media.ro. Reamintim că în 7 octombrie, grupul german anunțase că a decis să deschidă o nouă fabrică în orașul turc Manisa. Investiția inițială era estimată la 1,3 miliarde de euro, iar capacitatea anuală de producție ar trebui să ajungă la 300 de mii de unități. Alegerea Turciei fusese rezultatul unui proces de selecție în care Volkswagen a analizat site-urile din Bulgaria, Serbia, România și Africa de Nord. Doar că regimul din Ankara a decis să pornească o ofensivă militară asupra kurzilor din Siria, ofensivă soldată deja cu zeci de victime în rândul populației civile. SUA au anunțat deja impunerea de sancțiuni, măsuri similare sunt așteptate și din partea UE, ceea ce ar periclita investiția comercială a Volkswagen. Volkswagen a amânat decizia finală privind construirea unei fabrici în Turcia, a afirmat recent un purtător de cuvânt al producătorului auto german, pe fondul criticilor internaţionale la adresa operaţiunilor militare derulate de Ankara în Siria şi a temerilor legate de efectele potenţiale asupra imaginii VW, transmite Reuters, citat de Agerpres. Bulgaria, România şi Serbia erau şi ele pe lista scurtă a investitorului german pentru uzina de un miliard de euro. Luna aceasta, în Jurnalul Oficial al Registrului Comerţului de la Ankara, a fost publicat un anunţ conform căruia Volkswagen şi-a înfiinţat o subsidiară în provincia Manisa. Subsidiara - Volkswagen Turkey Automotive Industry and Trade Inc - se va concentra pe design-ul, producerea şi asamblarea de automobile şi camioane. Jürgen Stackmann, unul dintre cei 11 membri ai boardului de conducere al Volkswagen, a declarat că grupul auto caută extinderea capacităţii de producţie pentru Skoda, mai la Est, iar "România sigur a fost scanată" pentru această investiţie, doar că în final, pe lista scurtă, au rămas Bulgaria și Turcia, potrivit site-ului 0-100.ro. loading...

