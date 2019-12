ArcelorMittal vinde jumătate din acţiunile divizei de shipping GCL

ArcelorMittal a precizat că vânzarea a jumătate din participaţia sa la divizia Global Chartering Ltd (GCL) către firma DryLog Ltd îi va reduce datoria cu 530 milioane de dolari. La finele lunii septembrie, datoriile ArcelorMittal se situau la 10,7 miliarde dolari, iar obiectivul companiei este să reducă nivelul datoriei sub pragul de şapte miliarde de dolari.



GCL operează o flotă de 28 de nave dry cargo, dintre care 25 sunt în leasing pe termen lung şi trei deţinute în totalitate. Global Chartering Ltd va deveni un joint venture între ArcelorMittal şi DryLog Ltd (o subsidiară a companiei greceşti de shipping Ceres), care vor deţine fiecare 50% din acţiuni, şi va continua să asigure o parte din livrările ArcelorMittal, informează Agerpres.

Grupul ArcelorMittal este cea mai mare companie siderurgică şi minieră din lume, prezentă în peste 60 de ţări, în 19 dintre acestea având unităţi proprii de producţie. În România, ArcelorMittal deţine unităţi de producţie la Iaşi, Roman şi Hunedoara.



În luna iulie a acestui an, Liberty Steel a plătit 740 milioane euro pentru a prelua o serie de oţelării din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia de la grupul ArcelorMittal. Printre aceste oţelării s-a numărat şi combinatul de la Galaţi, România.