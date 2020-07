Arestarea Alinei Bica în Italia. Cum a fost prinsă fosta şefă a DIICOT

Alina Bica se afla într-un taxi, într-o zonă de la periferia oraşului italian Bari, în momentul în care maşina a fost blocată în trafic de carabinieri, notează Ştiripesurse.

Fostul procuror-şef al DIICOT nu a opus rezistenţă. Alina Bica a fost transportată la secţia de Poliţie pentru audieri. Mai apoi, ea va fi dusă în faţa judecătorilor în vedere confirmării mandatului de arestare.

Ioan Bene, celălalt urmărit internațional, a fost prins și el în Italia. Bărbatul se afla tot într-un taxi, în zona centrală a orașului Bari. Aceeaşi procedură se va urma şi în cazul acestuia.

Alina Mihaela Bica, fosta şefă a DIICOT, era urmarită internațional în baza mandatului european de arestare, emis de Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Ea a fost condamnată la patru ani de închisoare.

Ioan Bene era urmărit internațional în baza mandatului european de arestare, emis de către Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătură privată, dare de mită, evaziune fiscală. El are de executat 6 ani și 2 luni de închisoare.