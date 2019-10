Articol publicat in: Extern

Arestări în Catalonia, în urma violenţelor provocate de condamnnarea liderilor separatişti de către autorităţi FOTO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Cincizeci şi una de persoane au fost arestate în Catalonia în urma unor violenţe, în noaptea de marţi spre miercuri, la manifestaţii împotriva condamnării liderilor separatişti, a anunţat miercuri Guvernul spaniol.



Potrivit datelor Ministerului de Interne, 29 de persoane au fost arestate în provincia Barcelona, 14 în Tarragona şi opt în Lleida. În total, 72 de poliţişti regionali şi naţionali au fost răniţi în aceste violenţe, unii prezentând fracturi, potrivit ministerului.



În centrul Barcelonei au avut loc, marţi seara, scene de gherilă urbană au fost incendiate containere, iar poliţiştii au dat asalturi. Ciocniri au avut loc la Girona, Tarragona, Lleida şi Barcelona, unde asociaţii separatiste au îndemnat la manifestaţii în faţa clădirilor guvernamentale, potrivit news.ro.



La Barcelona 40.000 de persoane au participat la manifestaţie, înainte să aibă loc ciocniri între câteva sute de activişti, adesea cu faţa mascată, şi forţe de ordine care au dat asalturi.



Mobilizarea împotriva condamnării luni a liderilor separatişti la pedepse cuprinse între nouă şi 13 ani de închisoare cu privire la rolul pe care l-au jucat în tentativa de secesiune din 2017 continuă miercuri. Potrivit Guvernului, linia de mare viteză (TGV) între Barcelona şi Franţa a fost întreruptă în urma unui sabotaj.Marşuri pornesc miercuri din cinci oraşe pentru a se întâlni la Barcelona vineri, o zi de ”grevă generală” şi de manifestaţie în masă, informează news.ro. Guvernul socialistului Pedro Sanchez a denunţat, într-un comunicat ”violenţa generalizată” la manifestaţii care au avut loc la Barcelona şi în celelalte oraşe. Bulevardul Paseo de Gracia din Barcelona, unde circulaţia era interzisă, era plin de pubele incendiate marţi noaptea, au constatat jurnalişti AFP. Baricade au fost ridicate pe străzile din jur, în timp ce poliţişti urmăreau manifestanţi care au aruncat cu sticle şi obiecte incendiare în ei. Ciocniri au avut loc şi în la Girona, Tarragona şi Lleida. Poliţia catalană a anunţat că a arestat patru persoane, dintre care trei la Barcelona, informează news.ro.



Potrivit serviciilor de urgenţă, 74 de persoane au fost preluate în îngrijire medicală marţi în regiune.



Ciocniri au avut loc între manifestanţi şi forţe de ordine, care au tras cu gloanţe de spună şi cauciuc. 131 de persoane au fost luate în grijă medicală luni în regiune, dintre care 115 la aeroport, potrivit seviciilor de urgenţă. Un manifestant a rămas surd, potrivit spitalului în care a fost operat marţi.



Curtea Supremă a Spaniei a condamnat 12 separatişti cu privire la rolul în tentativa de secesiune a regiunii în 2017, cea mai gravă criză politică din ţară de la sfârşitul dictaturii franchiste în 1975. Nouă dintre ei au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între nouă şi 13 ani de închisoare. Cea mai dură pedeapsă a primit-o fostul număr doi în Guvernul catalan Oriol Junqueras, potrivit news.ro.



Foşti ”miniştri” regionali şi fosta preşedintă a Parlamentului catalan au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între zece şi 12 ani de închisoare, iar doi conducători ai asociaţiilor separatiste ANC şi Omnium au fost condamnaţi la 9 ani de închisoare. Miercuri, mobilizarea continuă prin marşuri care pornesc din cinci oraşe catalane pentru a se întâlni la Barcelona vineri, o zi de ”grevă generală” şi de manifestaţie în masă.



Potrivit unui ultim sondaj, publicat în iulie de Guvernul catalan, 44% dintre locuitorii regiunii sunt în favoarea independenţei, iar 48,3% i se opun.



