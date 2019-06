Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 27 IUNIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente. Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

PROTECTIA CORPULUI FIZIC – PRIMESTI UN SCUT : O PLASA DE AUR

Arhanghelul Mihail sugereaza tehnica de protectie a plasei de aur pentru a aduce siguranta si armonie campului tau energetic.

Acest scut este prezentat simbolic pentru tine ca un instrument foarte puternic de protectie. Arhanghelul Mihail te incurajeaza sa inveti sa muncesti cu energia puternica a Razei Aurii. Aceasta este o raza de lumina de care sunt atrasi ingerii si arhanghelii din cauza frecventei sale vibrationale foarte inalte. Nu doar ca lumina este extrem de protectoare, insa este o energie pur angelica ce va atrage si mai multi ingeri sa te asiste si sa te protejeze pe tine, familia si casa ta. Lucrand cu aceasta culoare, vei fi conectat cu ingerii in fiecare zi si este foarte puternica a fi folosita si in timpul unei meditatii. Raza Aurie te asista in construirea unui pod energetic intre pamant si taramurile angelice pentru ca tu sa primesti ghidare angelica si preveniri de la ingeri mult mai usor.

Arhanghelul Mihail iti cere sa invoci protectia angelica la inceputul fiecarei zilei sau chiar mai des. Vizualizeaza-te inconjurat de o plasa superba stalucitoare, care are gaurele foarte fine in ea, ca de matase. Daca nu poti vizualiza usor nu te ingrijora, puterea ta divina numita intentie impreuna cu asistenta Arhanghelului Mihail o va plasa perfect peste tine. Plasa aurie este protectie pura si actioneaza spre a indeparta negativitatea, dar gaurile sale fine actioneaza si pentru a lasa sa curga energia pozitiva, vibratia iubirii in ambele sensuri. Un alt aspect vital al acestei plase aurii este ca lucreaza ca un burete pentru propriile tale ganduri negative si le absoarbe pentru a fi transmutate de ingeri ca sa nu ramana in aura ta sau in Univers. Ori de cate ori simti nevoia peste zi sa primesti protectie in plus, spune-ti : "Panza aurie sus, Arhanghele Mihail!" si se va realiza.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Bucura-te de soare / ai parte de iluminare / intelegere deplina / bunatate, intelepciune / o chemare de a te conecta la taramurile angelice / o oportunitate de aur / medalie de aur / locul 1 / traiesti un moment de aur din viata ta.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca ma sustii sa fiu in siguranta, ghidat si protejat. Simt cum sunt protejat de Raza Aurie a ingerilor. Iti multumesc ca stai alaturi de mine cu iubire si protectie in fiecare clipa.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

CERE SI PRIMESTE AJUTOR – CHEAMA TRUPELE

Arhanghelul Mihail este aici sa iti lumineze drumul pe care mergi. Esti ghidat sa ceri ajutor de la familie, prieteni si oamenii din jurul tau.

Arhanghelul este martorul unei incarcaturi grele pe care ti-ai asumat-o constient sau inconstient. Aceasta incarcatura poate sa fie o munca fizica grea sau un bagaj emotional cauzat de mult stres. Este timpul sa ceri asistenta de la cei dragi, prieteni si colegi. Arhanghelul Mihail sta in fruntea echipei sale de razboinici de lumina si afirma ca nu este un semn de slabiciune sa ceri ajutor. De fapt, este un semn de putere sa ceri asistenta si sa delegi roluri altora. Daca povara este emotionala, Arhanghelul Mihail te sfatuieste sa aprinzi o lumanare, sa scrii o scrisoare spre ingeri si sa o plasezi langa acea lumanare cu intentia ca acestia sa o primeasca. Permite taramurilor angelice sa preia controlul si sa iti trimita asistenta relevanta considerata de ei pentru aceasta situatie. Cand te lumina drumul, vei fi mult mai productiv, focusat si in pace.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: asteapta-te la o interventie divina, la un miracol / ia-ti timp liber / pleaca intr-o vacanta / ai nevoie de odihna / curata balastul emotional si fizic / ai parte de suport de la familie / voluntariat , servicii de comunitate / ajutor acasa / relocarea casei sau afacerii.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa fiu liber si sa simt lumina. Acum am curajul sa cer ajutor de la altii. Imi abandonez total anxietatile, fricile si povara acestei grele incarcari in mainile lui Dumnezeu, puterea care este mult mai mare decat mine.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

AI NEVOIE DE RESPIRATIE CONSTIENTA – RESPIRA ADANC

Arhanghelul Mihail iti cere sa respiri adanc pentru a aduce pacea interioara si echilibrul in tine. Inspira calm. Expira stresul.

Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic ca instrumente puternice de eliberare de stres. Arhanghelul Mihail este martorul faptului ca ai inceput sa respiri superficial ca raspuns al presiunilor vietii. Respiratia este o functie automata a corpului iar cand esti stresat, se schimba rata de respiratie si felul in care respiram, devenind parte a raspunsului sistemului nervos "lupta sau fugi". In yoga, respiratia este cunoscuta sub numele de "prana" sau energie universala care poate fi folosita pentru a gasi echilibrul dintre corp si minte. Arhanghelul Mihail afirma ca respiratia constienta este la fel de importanta pentru sanatate precum dieta si miscarea fizica. Peste zi, practica respiratia profunda. Multi oameni aduna tensiune intre umeri, pe spate si pe gat ; aceste zone se relaxeaza atunci cand respiri adanc. Si un oftat puternic echilibreaza energiile din corp rapid. Inspira sentimente de calm, expira sentimente de stres.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: invata tehnici de respiratie / mergi la yoga / invata sa iti controlezi stresul / ia-ti timp liber / e vreme pentru relaxare / mediteaza / are loc o vindecare / practica o nutritie sanatoasa, fa miscare fizica / terapii holistice / renunta la fumat / inspira aer proaspat / petrece timp mai mult in aer liber

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa ma simt relaxat si calm in corpul meu. Acum imi controlez nivelele de stres. Inspir adanc cand simt presiune si imi reechilibrez rapid energia. Multumesc ca ma asisti in acest proces.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.