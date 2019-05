Arhanghelul Mihail pe ZODII: JOI 30 MAI 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul. Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama !

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Fii bland cu tine

Ingerii te calauzesc sa iti cinstesti sensibilitatea, atat emotional cat si fizic. Te straduiesti prea mult, in timp ce te dojenesti pentru imperfectiunile propriei imaginatii. Aceasta carte iti reaminteste ca ai facut tot ce este mai bun in circumstantele date. Asadar, fa o pauza, inceteaza ritmul si fii bun cu tine insuti.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Iesi dintr-o situatie sau relatie nepotrivita / Hraneste-te mai sanatos / Dormi mai mult / Treci la exercitii fizice mai blande / Vorbeste cu iubire despre tine si despre altii / Ai nevoie de liniste.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, calauzeste-ma, te rog, sa fiu mai bland si mai iubitor cu mine insumi, in tot ceea ce gandesc, spun si fac. Ajuta-ma sa stiu ca merit aceasta compasiune. Las in seama ta orice sentimente de vinovatie, sa pot trai o pace launtrica durabila.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

O persoana la care te gandesti este demna de incredere.

Ai primit acest mesaj ca sa fii sigur ca te poti baza pe o persoana care este implicata in situatia la care te gandesti. Fiecare om mai face greseli sau actioneaza uneori egoist, dar in general poti avea incredere in aceasta persoana. Lui sau ei ii pasa de tine si va actiona asa cum trebuie, in moduri pline de iubire. Ingerii iti cer sa nu te astepti ca aceasta persoana sa fie perfecta, fiindca ai forta prea mult relatia. In schimb, priveste si trateaza aceasta persoana exact asa cum ai dori sa fii tratat si tu : cu iubire si compasiune.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: poti crede ce spune aceasta persoana, chiar daca nu iti place ce auzi / persoana pe care tocmai ai intalnit-o iti poate deveni un partener romantic / aceasta persoana va fi un bun partener de afaceri / ideea ta este valida si credibila / renunta sa mai dai vina pe altii iar furia si neiertarea las-o in seama ingerilor.

Rugaciune: Iti multumesc ca m-ai ajutat sa am incredere, astfel incat sa imi pot deschide larg inima in relatia cu aceasta persoana. Sunt recunoscator ca ma protejezi, asigurandu-ma ca in viata sunt oameni de incredere.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Lasa teama... ACUM!

Ingerii iti transmit ca teama este singurul lucru care iti afecteaza fericirea si planurile. Ei vor sa iti arate ca te poti simti bine si in siguranta. Aceasta carte indica faptul ca esti pregatit sa scapi de problemele privind controlul si sa ai incredere ca totul va merge cat mai bine posibil.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: Bucura-te pentru ca mergi in directia buna / Meriti tot ce este mai bun, ca noi toti / Permite-ti sa primesti iubire, sprijin si abundenta / Esti vrednic de iubire.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog ajuta-ma sa ma simt bine si sa fiu vrednic de calauzirea ta. Iti multumesc ca m-ai eliberat de gandurile si sentimentee mele grele, toxice, egoiste.

