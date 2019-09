Arhanghelul Mihail pe ZODII: LUNI 23 SEPTEMBRIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu ; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

DA FARA ASTEPTARI

Atunci cand imprastii din tine lumina si iubire spre altii, ar trebui sa o faci fara nicio alta conditie atasata de acest gest. Suntem cu totii facuti din aceeasi energie, deci binele pe care il trimiti in afara ta iti este dat, in mod esential, tie insuti. Cand ii ajuti pe altii, te ajuti de fapt pe tine – este mantra acestui mesaj. Ceea ce trebuie intarit este faptul ca recompensa ta trebuie sa fie bucuria simtita pentru actul de a darui. Energia curge constant si prin a darui neconditionat cu iubire, tu cresti si sporesti acest flux si te urci pe tine insuti pe o vibratie mai inalta a fiintei tale, ceea ce in schimb va fi un beneficiu pentru toti ceilalti. A darui este parte din sufletul tau. Cand tu nu esti in stare sa dai fara conditii, egoul tau are probleme de frica de saracie sau probleme legate de nevoia de a fi recunoscut pentru ceea ce face. Atunci cand dai din toata inima ta fara sa astepti nimic inapoi, tu cresti energiile de abundenta si recunostinta prin sfera ta de influenta. Viata nu este o competitie ; suntem aici sa ne ajutam unii pe altii. Focuseaza-te pe moduri in care poti realiza asta in viata ta, fara sa te gandesti in mod constient la asta. Cele mai bune recompense vin din acte pe care nici nu realizezi ca le faci.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ajutorul zilnic pe care mi-l dai ca sa invat la randul meu sa daruiesc fara asteptari, umplandu-mi inima de bucuria de a darui.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

Sa ai o atitudine de recunostinta!

Desi nu mereu pare asa, viata aici pe Pamant este un dar pe care ti l-ai oferit tie insuti. Fiecare persoana pe care o intalnesti si fiecare situatie pe care o experimentezi trebuie primite pozitiv pentru ca fiecare in parte iti ofera ocazia sa inveti. Totul este o lectie si, indiferent daca alegi sa traiesti o lectie in cateva momente sau in decade, intotdeauna ea este pentru beneficiul tau. Asadar, abordeaza totul cu o atitudine pozitiva de gratie pentru ca aceste experiente ti-au fost date ca sa avansezi. Este deseori dificil sa accepti ca experiente pe care tu le consideri negative sau rele sunt de fapt benefice, insa incearca sa te deschizi spre a fi constient de imaginea mai mare a vietii, punandu-ti intrebarea "Ce invat eu din aceasta experienta ?". Cand iti apare acest mesaj, poate si sa insemne ca ai inceput sa iei lucrurile bune ce sunt si au intrat in viata ta ca si cum sunt firesti si ti se cuvin. Invata sa iti numeri motivele de recunostinta si binecuvantarile de care te bucuri, incepand cu faptul ca vezi, mergi, auzi, ca inima iti bate si parul iti creste fara ca tu sa faci nimic special in acest sens. Continua cu celelalte motive, dand ochii roata in viata ta. Vei gasi asa de multe si te vei bucura.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca imi deschizi mintea ca sa fiu recunoscator pentru fiecare miracol al vietii de care am parte in viata ta, pentru fiecare motiv de bucurie si recunostinta pe care sufletul meu le traieste.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

Inspira alti oameni!

Pe masura ce iti parcurgi propria calatorie de viata, multi oameni se vor simti atrasi spre energia ta. Cu cat constientizezi mai mult ca esti Spirit ce a ales sa aiba o experienta fizica, cu atat mai multi oameni vor fi atrasi de lumina ta. Fereste-te totusi sa incerci sa atragi prin manipulare oameni pentru ca fiecare are drumul propriu. In schimb, condu prin propriul tau exemplu. Impartaseste-ti credintele si gandurile avand in minte si ideea ca fiecare are propriul sau sistem valabil si personal care functioneaza pentru el. Fii mereu in starea de a-i asista pe altii in a le trezi inimile spre propria lor mostenire spirituala si putere personala. Originea cuvantului INSIR este SA RESPIR (inspir-expir-inspir-expir). Semnificatia acestui mesaj spre tine acum este aceea ca tu ai abilitatea de a inspira si impartasi tot ce stii tu mai bun intr-o maniera ne-amenintatoare si inteleapta. Gandeste-te la un fermier ce isi imprastie semintele pe sol stiind clar ca nu toate vor rasari. Dar tu macar ai plantat semintele avand in minte ca ceea ce va rasari este ceea ce e benefic pentru calatoria altui om. Fii incurajator cand ai de-a face cu altii. A-ti face pe alti oameni sa se simta bine despre ei insisi este cel mai mare cadou pe care il poti oferi cuiva.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru calauzirea pe care mi-o dai in a trai cu deschidere si detasare in relatia mea cu ceilalti, ca sa inspir si sa fiu inspirat si impreuna sa ne usuram si luminam calatoria noastra aici pe Pamant.

