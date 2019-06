Arhanghelul Mihail pe ZODII: VINERI 14 IUNIE 2019. Mesajul şi rugăciunea zilei!

Fii atent ce mesaj divin vine spre tine, iti este de mare folos. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

De multe ori, in functie de situatia pentru care trimite mesaje, Arhanghelul Mihail le livreaza impreuna cu alti Arhangheli precum Rafael (arhanghelul sanatatii si vindecarii), Gabriel (arhanghelul comunicarii, artelor, creativitatii) si alti ghizi spirituali puternici. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail si ingerilor sai pentru aceste mesaje!

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne , intuitii, senzatii de bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care ii cheama!

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente.

Un Arhanghel nu va interveni pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi.

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti. Mesajele sunt primite prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje divine de ghidare.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru BERBEC

Arhanghelul Mihail iti inmaneaza o cheie energetica. Aceasta cheie sacra iti activeaza "fereastra sufletului ", efectiv ridicandu-ti puternic viziunea spirituala ca sa poti vedea o bucata vitala de informatie care iti lipseste.

Aceasta cheie sacra iti este data de Arhanghelul Mihail si este o binecuvantare puternica care iti aduce viziune intuitiva. Aceasta cheie este de importanta extrema pentru tine la acest moment in timp. Iti permite sa ai o viziune extinsa periferica si iti intareste abilitatile de observare si intuitia. O piesa vitala de informatie se va prezenta, aducandu-ti solutia pe care ai cerut-o de la divinitate. Aceasta descoperire se va dovedi a fi "bucata lipsa de puzzle" care va aduce o schimbare pivotala in situatia ta prezenta. Arhanghelul Mihail te conduce acum pe drum ghidandu-te cu semne angelice, cu descarcari angelice de inspiratie si cu mesaje in visele tale. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail se refera la ea ca la "perceptia angelica". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: ai de facut alegeri / vei gasi un obiect pierdut sau un document / atentie la detalii / citeste si randurile scrise foarte marunt dintr-un document / obtine o a doua opinie / are loc o vindecare / un secret este revelat / gasesti solutii creative miraculoase / gasesti o intelepciue intr-o carte / o noua calificare / o descoperire medicala / recunostinta aduce perseverenta / o persoana care este element de Foc te sustine.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma ajuti sa vad clar directia pe care sa o urmez. Iti multumesc ca ma simt calauzit la fiecare pas pe care ma duce Spiritul spre ce trebuie sa stiu si sa fac. Eforturile mele sunt sprijinite de Univers, visele mele devin realitate in fata ochilor mei. Eu urmez semnele primite care ma duc spre informatia vitala de care am nevoie pentru o intelegere deplina. Multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru TAUR

ONESTITATE – AI NEVOIE SA ITI AUZI PROPRIUL TAU ADEVAR

Arhanghelul Mihail iti cere sa fii total sincer cu tine insuti. Este timpul sa te pui pe tine pe primul loc.

Iti este inmanata sabia simbolic de catre Arhanghelul Mihail ca un strigat pentru o actiune definitiva. Acum este timpul perfect sa iti inventariezi viata si directia incotro se indreapta. Arhanghelul Mihail a fost martorul actiunilor tale de sacrificiu de sine. El iti intelege obligatiile si responsabilitatile si este martor cat de mult ii iubesti si iti pasa de cei din jur. Insa este timpul sa examinezi si sa redefinesti ce iti doresti sa obtii si care este scopul vietii tale. Arhanghelul Mihail sta alaturi de tine acum, in timp ce te afli la o rascruce a vietii. El iti cere sa fii brutal de sincer cu tine si sa alegi directia care este cea mai sincera fata de binele tau inalt. Inainte de a lua decizii in care directie sa o apuci, Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca posezi darul divin de liber arbitru, chiar daca oricum beneficiezi de sustinerea si ghidarea sa pentru a fi deplin informat. Planul divin pentru tine este acela de a-ti urma calea pe care inima ta canta si sufletul danseaza : pentru ca Sinele tau sa fie adevarat.

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: activeaza-ti iubirea de sine, respectul de sine / elimina autosabotajul, atitudinea de salvator, angajamentele necerute sau pe care nu le poti sustine / apare o noua cariera, un nou proiect creativ / ierti sau esti iertat / faci alegeri bune privind sanatatea si starea de bine / iti urmezi inima / iti asculti visele si sperantele / o dorinta lunga de o viata se va implini / ti se face dreptate.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, eu stiu ca Sinele meu inalt ma va ghida spre deciziile corecte. Am incredere ca pot lua acum decizii destepte si bune pentru mine. Iti multumesc ca ma sustii sa imi ating potentialul si il onorez permitandu-mi sa fiu unic eu. Sunt intelegator si sincer fata de mine pentru ca merit iubire si toate lucrurile bune. Multumesc !

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru GEMENI

PRIMESTI TREI DARURI DE LUMINA – LUMINA ALBA, INCANTARE SI INIMA USOARA

Arhanghelul Mihail iti da o cheie energetica sacra ce iti aduce cele trei daruri de lumina. Acestea iti permit sa simti bucurie in inima ta si sa traiesti fericit in acum si aici. Cheia aceasta este o binecuvantare puternica de lumina si iubire. Combinatia acestor trei cadouri divine iti permite sa simti apreciere ca un copil si bucurie pentru toate lucrurile marunte si te ajuta sa fii fascinat de placerile simple ale vietii din nou. Cheia este o binecuvantare care ridica povara si ritmul alert al energiei care te inconjoara. Cu aceste cadouri de lumina in care esti scaldat, este ca si cum orice intuneric din preajma nu mai poate ramane. Arhanghelul Mihail iti reaminteste ca tu esti lumina pura alba perfecta si iti cere sa iti amintesti cat de iubit esti cu adevarat. Este timpul sa te delectezi in cine esti tu si sa stii ca atunci cand simti incantare tu te conectezi cu frumusetea si puterea Universului si asta iti hraneste inima si sufletul. Preda povara si grijile lui Arhanghelul Mihail. Gaseste-ti timp sa te distrezi, sa razi tare si, cel mai important, sa poti sa razi de tine insuti. Energia acestei chei este asa de puternica incat Arhanghelul Mihail o numeste "Omniprezenta". Ia aceasta cheie cu iubire si recunostinta, tine-o aproape de inima ta si sa stii ca acest dar este divin. Asa sa fie, asa si este !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE: fericire, incantare / te simti in al noualea cer / are loc un eveniment incantator / amuzament din inima / placeri sufletesti / accepti viata exact asa cum este ea / traiesti in sincronicitate cu ritmul vietii / are loc o nunta / nasterea unui copil / anuntul unei sarcini / devii bunic, bunica / iti hranesti si iubesti copilul interior cu iubire si dedicare.

Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca faci sa ma simt usor si plutitor. Ma iau pe mine insumi cu usurinta si ma bucur de fiecare zi, cu cadourile si experientele sale. Ma simt binecuvantat. Ingerii mei imi aduc iubire si pace in viata in fiecare zi. Cu fiecare pas pe care il fac, eu permit ingerilor sa ma calauzeasca. Am deplina incredere. Iti multumesc.

