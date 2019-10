Articol publicat in: Justitie

Un important baron PNL, achitat într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul era de 5 milioane de euro

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, a câștigat, pe fond, procesul intentat de procurorii DNA într-un dosar de evaziune fiscală, trimis la instanță în martie 2017. Sentința nu este definitivă, putând fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare, anunță presa locală. De asemenea, inculpaților li s-a ridicat sechestrul asigurator pe avere. Foto: Newsbv.ro Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov Aristotel Căncescu a fost trimis în judecată de către procurorii Serviciului Teritorial Braşov al DNA pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind acuzat că, în calitate de administrator al SC Canaris SRL, a vândut unei societăţi de profil, în 2007, cu 5 milioane de euro, reţeaua unui post de radio pe care-l deţinea, încheind un contract de vânzare-cumpărare astfel încât să nu plătească taxe şi impozite către stat pentru efectuarea acestei tranzacţii. Potrivit DNA, în acelaşi dosar au fost trimişi în judecată Antonin Viorel Căncescu, fratele fostului şef al CJ Braşov, administrator al SC Canaris SRL, tot pentru evaziune fiscală în formă continuată şi Bogdan Aurelian Rusu, administrator al SC Canet Radio SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Totodată, procurorii au dispus trimiterea în judecată a SC Canaris SRL pentru evaziune fiscală în formă continuată şi a SC Canet Radio SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii arată, în rechizitoriu, că Aristotel Căncescu a vândut reţeaua unui post de radio pe care-l deţinea, către o societate de profil, prin încheierea, în 2 martie 2007, a unui contract de vânzare-cumpărare, preţul fiind de 5 milioane euro. Structura afacerii a fost stabilită de către Aristotel Căncescu astfel încât să nu plătească taxe şi impozite către stat pentru efectuarea acestei tranzacţii. "Concret, transferul celor 33 de licenţe audiovizuale nu s-a făcut direct de la societăţile deţinătoare, printre care şi SC Canaris SRL, către cumpărătorul final, ci prin interpunerea SC Canet Radio SRL, înfiinţată anume în acest scop de Aristotel Căncescu. Astfel, societatea nou creată a cumpărat licenţele respective la un preţ subevaluat, de 100 euro/licenţă, iar ulterior cumpărătorul final a achiziţionat toate părţile sociale ale firmei respective cu 5 milioane euro (valoarea reală a licenţelor), deşi aceasta din urmă, la momentul respectiv, nu deţinea în patrimoniu alte bunuri sau active", notează procurorii DNA. Aceeaşi sursă precizează că prin acest mecanism inculpaţii au cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 18.027.513 lei reprezentând: 5.674.792 lei debit principal (TVA în valoare de 2.986.045 lei şi impozit pe profit în valoare de 2.514.564 lei pentru SC Canaris SRL plus TVA în valoare de 94.556 lei şi impozit pe profit în valoare de 79.626 lei pentru o altă societate) şi 12.352.721 lei accesorii, majorări de întârziere şi penalităţi. În acest dosar, ANAF - DGRFP Braşov a precizat că se constituie parte civilă faţă de SC Canaris SRL cu suma totală de 19.418.549 lei şi faţă de o altă societate cu suma totală de 1.150.336 lei. În cauză s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ale inculpaţilor Aristotel Căncescu, Antonin Viorel Căncescu, Bogdan Aurelian Rusu, SC Canaris SRL. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Aristotel Căncescu şi Bogdan Aurelian Rusu au mai fost trimişi în judecată de către procurorii anticorupţie pentru infracţiuni de corupţie şi de spălare a banilor. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay