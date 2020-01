Arsenie Boca ne învaţă cum să alungăm bolile, vrajba şi sărăcia din casele noastre.

Acesta a lasat o multime de invataturi care au fost publicate in diverse carti destinate crestinilor, scrie secretele.com. In scrierile sale, parintele a vorbit despre durerile oamenilor si despre cauzele .

„Lucrul care ii arde pe toti oamenii este pocainta, pe care o trimite Dumnezeu, ori vrem, ori nu vrem. De aceea este bine ca sa ne pocaim de buna voie, sa nu asteptam sa ne trimita Dumnezeu pocainta prin necazuri de tot felul, caci pricinile pentru care ne trimite Dumnezeu necazurile sunt pacatele noastre.

Citeşte şi Profeţia Părintelui Arsenie Boca despre postul Crăciunului "Antihrist tot cu stomacul va vădi pe oameni"

Deci, daca patesti necazuri in viata, afla ca ai facut greseli. Necazurile sunt mana intinsa a milei lui Dumnezeu catre noi", spunea Parintele Arsenie.

Din ce cauze se imbolnaveste trupul:

1. De otravuri din lipsa postului. Carnea este o otrava si se mistuie tot cu ajutorul unei otravi care este fierea.

2. Din nastere, pentru ca fie mama sau tata nu a fost treaz cand s-a zamislit copilul. Femeilor fugiti de barbati ca de foc cand sunt ametiti de bautura.

3. Din desfranare, pentru ca trec masura cuvenita si incep sa-i doara spatele, spinarea, salele, slabesc nervii, devin iuti si nerabdatori. Toate acestea, pentru ca nu si-au infranat poftele (puterile). Este tocmai ca bogatul care saraceste. Asa si trupul care si-a mancat toata vlaga.

Vrajba in casa:

Vrajba in casa vine din pacate. Toate isi au izvorul in pacate, spunea parintele Arsenie.

1. Neaparat vine vrajba in casa daca casatoria s-a inceput cu stangul, adica cu desfranarea.

2. Mai vine, apoi, daca sotii traiesc in casatorie nelegitima, sau fara cununie bisericeasca. Este un prim pacat, pe care toti il platesc cu vrajba. De aceea, toti trebuie sa intre la cumintenie si sa se legiuiasca daca sunt asa, relateaza mesajeinspirationale.com.

3. Din curvii nemarturisite, facute inainte sau dupa casatorie. Astfel au intrat intr-o casa noua cu o pecete draceasca pe trupul si pe sufletul lor si, pentru ca nu s-au marturisit, acel pacat are sa le sparga casa, tocmai pentru ca n-au omorat pe diavolul care este cel care facea acest lucru.

4. Lacomia de avere a unui parinte cand si-a maritat fata sau si-a casatorit feciorul. O asemenea casatorie nu tine, pentru ca s-a facut cu o lucrare a diavolului.

De vei marita fata ta numai pentru avere, casatoria lor va sfarsi cu vrajba sau cu spargerea casei aceleia. Prin urmare, cumintiti-va parintilor cu sfaturile cand va maritati fetele sau va insurati feciorii.

5. Nepotrivirea de varsta. Sunt parinti care isi marita fetele la 14-16 ani, iar la 18, 19 ani fata lor este vaduva sau divortata si inca cu copil.

Aceasta din cauza nepotrivirii de varsta, caci ce poate face o fata asa tanara in fata unui vlajgan, om in toata firea. Aceasta diferenta mare de varsta este un pacat inaintea lui Dumnezeu. Si din cauza aceasta, casa aceea nu tine ci se sparge si in aceste cazuri parintii trebuie sa recunoasca ca au dat un sfat prost.

6. Din negrija de suflet a celor din casa, din negrija de spovedanie, de Sfanta Impartasanie si de randuielile Bisericii, care sunt poruncile lui Dumnezeu. Fiindca daca nu le pazesc pe acestea, le pazesc pe ale diavolului, si astfel nu pot sa aiba liniste.

7. Din petrecere fara post. Cei ce se umplu de manie sunt cei plini de fiere, care se inmulteste in corpul omului atunci cand mananca multa carne si nu posteste.

Plini de fiere fiind, se umplu de manie si astfel isi sar in cap unii la altii. Asa, pentru o vorba cat de neinsemnata, pentru o bucata de lemn ce nu e la locul ei, ii sare in cap celuilalt.

8. Si o ultima pricina este desfranarea sotilor. Dar sotii cum desfraneaza, cand sunt legiuiti? Asa bine, caci nu mai tin seama de miercuri, de vineri, de zilele postului si de sarbatori. Nu mai tin nici o randuiala. Si bate Dumnezeu neranduiala ca sa se faca randuiala.

Parintele Arsenie Boca