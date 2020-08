Artiştii, puternic afectaţi de pandemie. Saveta Bogdan: "Nu mai sunt spectacole, nu mai sunt bani, am renunţat să mai mănânc carne"

Artista spune că atât ea, cât şi alţi colegi de-ai ei cu care a vorbit în ultima perioadă o duc destul de greu de când a început pandemia. Şi pentru că veniturile le-au scăzut dramatic, dar şi pentru că sunt persoane active, cărora le place să se exprime artistic şi să fie înconjuraţi de multă lume.

"Foarte greu am traversat această perioadă. Noi suntem învăţaţi să mergem să cântăm, să dăm spectacole, să mergem la nunţi, la botezuri. Am rupt patul la cât am stat în casă, am făcut gaură în pat, acum trebuie să-l schimb", glumeşte Saveta Bogdan.

Artista a încercat să-şi găsească diverse activităţi pentru ca această perioadă lipsită de evenimente să treacă mai uşor.

"Mi-am recondiţionat costumele, am rezolvat foarte multe probleme prin casă, dar seara eram obişnuită să merg la spectacole. Aşteptăm să reînceapă spectacolele, nu mai suportăm să fim păziţi atât... Noi suntem oameni cinstiţi, corecţi, cântăm, nu facem rău nimănui, doar descreţim frunţile oamenilor", spune artista.

Saveta Bogdan recunoaşte, însă, că din cauza scăderii semnificative a veniturilor, a început să mănânce mai sărăcăcios, renunţând la carne.

"Nu mai mănânc carne toată ziua. Mănânc multe furaje, cum le zic eu. Eu, personal, nu mai am bani de carne. Mi-a făcut o supă de roşii, fără carne, dar şi legumele sunt foarte scumpe. Fasolea e 12 lei, ardeii kapia 7-8 lei... sunt foarte scumpe vara. O duc foarte greu", spune artista.