Aşa DISTRUGI viitorul copilului tău! 10 acţiuni ale părinţilor toxici!

Psihologii Seth Meyers si Preston Ni explica modul in care parintii pot ruina viitorul copiilor lor. Ce-i drept, nu e foarte usor sa cresti copii. Si, uneori, comiti greseli fara sa fii rau intentionat. Ai grija, insa, sa nu cazi si tu in aceste capcane.

Asa DISTRUGI viitorul copilului tau! Iata 10 actiuni ale parintilor toxici!

1. "Iubeste-ma, dar sa-ti fie frica de mine!"

Pentru parintii toxici, iubirea este sinonima cu atentia. Copiii afla destul de repede ca parintii nu sunt in apele lor dupa cum pasesc sau arunca cheile. Cei mici traiesc in frica si tensiune. Dar cum ai putea iubi pe cineva de care iti este frica?! Cand cresc, acesti copii se indeparteaza de parinti, iar acestia din urma ii invinovatesc ca sunt nerecunoscatori pentru "sacrifiiciile" facute.

Iata aici 8 semne ca ai fost crescut de o mama toxica.

2. "Trebuie sa faci fata situatiei ca un adult, dar esti prea mic sa..."

In familiile toxice, parintii impart responsabilitatile cu copiii. De exemplu, un copil "obraznic" este responsabil pentru consumul de alcool al tatalui. De obicei, pe la varsta adolescentei, copilul are "misiunea" de a-si ajuta, tolera si consola parintii aflati in conflict. DAR, nu are voie sa-si exprime parerea pentru ca este prea mic.

3. "Fii cel mai bun, dar nu uita ca nu esti cu nimic mai special!"

In aceasta categorie intra parintii narcisisti care au asteptari la cel mai inalt nivel de la copii. Si oricat de sus ar ajunge copilul, el nu are niciun merit pentru asta. Acesti copii vor creste cu ideea ca indiferent ce-ar face, sunt o dezamagire pentru parintii lor.

