Asociaţiile de proprietari vor avea o nouă obligaţie. Cine nu se conformează primeşte AMENZI URIAŞE

"Avand in vedere faptul ca prin propunerea legislativa de modificare si completare a Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, au fost aduse o serie de modificari si completari ce vor imbunatati conditiile de viata ale persoanelor cu handicap, data fiind importanta completarii Legii nr. 196/2018 cu scopul eficientizarii si coroborarii directe cu dispozitiile legale prevazute de Legea 448/2006 in sensul facilitarii accesului persoanelor cu handicap si (...) intrucat neadoptarea masurilor propuse prin prezenta initiativa de completare a Legii nr. 196/2018 poate genera disfunctionalitati in aplicarea prevederilor Legii nr. 448/2006, consideram ca se impune ca in vederea punerii in aplicare a planului de actiune prevazut prin Propunerea legislativa de modificare si completare a Legii 448/2006 a fi adoptata si Legea pentru completarea Legii nr. 196/2018, in acest mod eficientizandu-se procedura de aplicare a noilor prevederi ce se doresc adoptate privind Legea 448/2006", se spune în expunerea de motive, potrivit dcbusiness.ro.

"Prin prezenta propunere legislativa se urmareste facilitarea accesului in cladirile de locuinte pentru persoanele cu handicap dependente de scaunul de rotile, prin construirea de rampe de catre asociatia de locatari sau proprietari", mai explică expunerea de motive.

Cu ce fonduri se vor executa rampele

În noua propunere se explică faptul că fondurile pentru efectuarea amenajării rampelor "vor fi suportate integral din fondul de handicap alocat la bugetul de stat, in conditiile art. 78 alin (3) din Legea 448/2006, fara a face distinctie intre gradele de handicap".