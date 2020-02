Astra - Chindia 1-2 în etapa a 24-a din Liga 1. VEZI CLASAMENTUL

Golurile au fost marcate de Neguţ '80 şi Yameogo '83, pentru Chindia, respectiv Răduţ, în minutul 90+2.

Astra: Lazar - Enache (Bruno '88), Tamaş, Dandea, Trusescu - Răduţ, Simion (Fatai '63), Crepulja, V. Gheorghe (D. Gheorghe '63) - Alibec, Begue. Antrenor: Bogdan Andone.

Chindia: Moldovan - Martac, Benga, Diallo, Ioniţă (Negrea '66) - Piftor (Neguţ '46), Raţă, Bic, Yameogo - Ivancic (Dangubic 74), Berisha. Antrenor: Viorel Moldovan.

Patronul grupării Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a declarat că echipa sa traversează "o criză de lipsă de modestie, de prostie şi îngâmfare", după eşecul cu Chindia Târgovişte, scor 1-2, din Liga I.

"Astra traversează o criză de lipsă de modestie, de prostie, de îngâmfare. Jucători care nu au jucat mai mult de două meciuri bine şi care se visau în iarna asta transferaţi pe milioane şi zeci de milioane de euro. În loc să le fie gândul la fotbal, şi-au luat-o în cap. Aşa au intrat şi în meciul cu Dinamo, crezând că e de ajuns să apară marea echipă de la Giurgiu şi se dau echipele celelalte, ca şi astăzi. Atâta timp cât am fost modeşti, cu bun simţ, ne-am văzut de treaba noastră şi am jucat fotbal, am avut rezultate. Acum, din păcate, după cele câteva rezultate bune din toamnă, unde de fapt nu am câştigat nimic până acum, se vede o echipă dezlânată, fără personalitate, fără nimic. Nu cred că sunt probleme cu calificarea în playoff. Şi dacă nu ne calificăm, care e problema? A te califica în playoff nu e nimic. Nebunia asta cu calificarea în playoff nu o înţeleg. Singurul avantaj, singura şansă care ţi-o dă playofful este să ai şansa să joci într-o cupă europeană", a spus Ioan Niculae.

Ioan Niculae spune că rezultatele din ultimele două partide n-au legătură cu lipsa lui Budescu şi l-a criticat pe Andrei Truşescu, care în opinia sa a jucat slab: "Nu are nicio legătură cu Budescu, echipa joacă cu mult mai mulţi jucători. Aici trebuie să intervină antrenorul, el trebuie să vină cu idei. Nu să joci cu Truşescu pe partea stângă, care nu a dat nicio minge bună tot meciul".