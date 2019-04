ASTRA CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE 2019 PLAY OFF. Papură la debut, Enache aproape de demitere

ASTRA CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE 2019 PLAY OFF. Andrei Chivulete va conduce la centru meciul Astra - Craiova, care se va disputa vineri, de la ora 21:00, în etapa a 6-a a play-off-ului Ligii 1. Chivulete va fi ajutat de asistenţii Mihai Marius Marica şi Imre Laszlo Bucsi. Arbitru de rezervă va fi Horia Gabriel Mladinovici, iar observatori Eduard Dumitrescu şi Paul Mincu. Digi Sport şi Telekom Sport transmit, vineri, de la ora 21:00, ASTRA CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

"Din start am acceptat provocarea de a fi antrenorul echipei într-un moment nu foarte plăcut, dar am mai tărit o dată acest sentiment, în momentul în care eram într-o situaţie destul de neplăcută în liga a doua. Este o provocare pentru mine, vreau să reuşesc, să avem rezultate pozitive. Mie îmi place jocul ofensiv, pe unde am activat, în Liga a doua, mi-am propus un joc ofensiv. Sper să reuşesc să impun câteva idei din modul meu de a vedea jocul în acest scurt timp. Este o onoare pentru mine să fiu antrenorul Universităţii Craiova. În principiu, să rămânem pe locul 3, să ne menţinem, dar cred că avem şanse să prindem locul 2. Vom vedea pe parcurs", a declarat Corneliu Papură înainte de CRAIOVA - ASTRA.

"Personal m-a surprins demiterea lui Devis Mangia, nu mă aşteptam. Momentan nu ştiu dacă e cel mai bun. Sincer, fără să îi supăr pe cei de acolo, mie mi-a plăcut, a venit cu un lucru nou şi clar în fotbalul românesc, mie mi-a plăcut", a spus Costel Enache.

Echipele de start la meciul ASTRA - CRAIOVA

ASTRA: Lazar - Butean, Bejan, Cestor, Dima - Mrzljak, Moise, N. Roșu - Balaure, Zoua, Llullaku. Antrenor: Costel Enache.

CRAIOVA: Pigliacelli - Donkor, Kelic, Ferreira - Martic, Mateiu, Cicâldău, Bancu - Bărbuț, Fortes, Mihăilă. Antrenor: Corneliu Papură.

În tur, în prima etapă, a fost CRAIOVA - ASTRA 1-0.