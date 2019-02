ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Derby pentru play-off

ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: După 22 de etape disputate din sezonul regulat, Viitorul ocupă poziția a 4-a, cu 34 de puncte, în timp ce Asta se află pe ultimul loc de play-off, la două lungimi în spate.

ECHIPELE PROBABILE:

Astra (4-3-3): Lazar - Belu, Cestor, Erico, Butean, Mrzljak, Roșu, Biceanu - Begue, Alibec, Llullaku

Antrenor: Costel Enache

Viitorul (4-3-3): Cojocaru - Boboc, Țîru, Mladen, De Nooijer - Achim, Băluță, Iacob - Hagi, Drăguș, Calcan

Antrenor: Gică Hagi

Șapte puncte au scos giurgiuvenii din ultimele trei meciuri jucate în campionat pe teren propriu, victorii cu Concordia şi Dinamo, remiză cu FC Botoşani.Astra a marcat cel puţin un gol în 9 dintre cele 11 partide de acasă din ediţia curentă.

Cinci succese, două remize şi patru înfrângeri este palmaresul dobrogenilor pe teren advers în sezonul actual. Aceştia au înscris cel puţin un gol în șapte dintre cele 11 deplasări.

Va fi a 20-a întâlnire între Astra și Viitorul. Gazdele de azi au 8 victorii, oaspeții 7, în timp ce 4 meciuri s-au încheiat la egalitate. Cu Astra gazdă, Viitorul s-a impus de 3 ori, un meci s-a încheiat la egalitate, iar giurgiuvenii s-au impus de 5 ori. Cea mai recentă confruntare directă: 30 septembrie 2018, Viitorul - Astra 1-0 (marcator Tudor Băluţă).





ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi, spune că partida cu Astra nu este decisivă pentru intrarea în play-off, dar că ambele formaţii vor încerca să câştige pentru a se apropia de acest obiectiv. Viitorul are cinci jucători indisponibili pentru acest meci, printre care Eric, Măţan şi Vână, dar revine Drăguş, care a lipsit cu Craiova din cauza unei suspendări.

Hagi a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că Astra are jucători foarte tehnici, iar echipa sa trebuie să facă un meci foarte bun pentru a obţine un rezultat pozitiv.

"Este o deplasare la o echipă foarte bună, care are în lot foarte tehnici, foarte buni atacanţi buni, mijlocaşi buni, fundaşi care au calitate, care produc dacă sunt lăsaţi şi un joc foarte bun, marchează goluri aşa că pe acest aspecte ne-am pregătit să încercăm să facem un meci foarte bun într-o deplasare unde trebuie să producem rezultat. Ambele echipe vor căuta să câştige pentru că e nevoie de puncte şi de victorii pentru a lupta fiecare să intre în playoff. Aşa că miza e mare, sperăm ca să facem un meci bun şi să ne ridicăm la înălţimea acestor meciuri, acestei presiuni", a afirmat Hagi.

El crede că meciul cu Astra nu este decisiv. "E un meci, dar nu e decisiv. E doar un meci, nu e decisiv, mai sunt încă trei meciuri după aceea de disputat şi pentru noi şi pentru ei", a explicat antrenorul.

El nu va putea conta în partida cu Astra pe Eric, Măţan şi Buzbuchi accidentaţi, iar Vână şi Lyes Houri sunt suspendaţi. Hagi spune că revine Drăguş care nu a jucat împotriva Craiovei, fiind suspendat.

Întrebat ce părere are despre faptul că se va întâlni cu fostul său elev Denis Alibec, Hagi a răspuns: "E un jucător foarte bun, foarte talent pe care l-am apreciat şi îl apreciez în continuare. Ca orice jucător talentat e capricios, dar supertalent, care pe mine ca antrenor sau ca unul care văd fotbal mă bucură. Arată bine şi e în condiţii foarte bune. Sper ca noi să o facem mai bine, iar el să nu facă un meci foarte bun".

Meciul dintre Astra şi Viitorul are loc vineri, de la ora 20.00, pe stadionul din Giurgiu.

ASTRA - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Ianis Hagi visează la Balonul de Aur. Mirel Rădoi: Un prim pas pentru el este prezenţa la Campionatul European

Fotbalistul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a declarat joi seară, la Gala Trofeelor Alexandrion, la care a fost premiat, că visează să ajungă el mai bun fotbalist din lume şi să câştige Balonul de Aur.

Jucătorul a făcut declaraţia când a urcat pe scenă pentru a primi trofeul.

Selecţionerul naţionalei under 21 a României, Mirel Rădoi consideră declaraţia lui Ianis Hagi “un lucru pozitiv”. “Cred că un prim pas pentru el este prezenţa la acest Campionat European va trebui să tragă echipa după el ca să putem califica din grupe şi o prezenţă la Jocurile Olimpice îl va ajuta în drumul lui către Balonul de Aur. Nu m-a uimit absolut deloc, mă bucur că am jucători care gândesc foarte pozitiv. Dacă cineva ar gândi că este o declaraţie arogantă, la cum îl cunosc eu pe Ianis Hagi eu cred că este un lucru pozitiv”, a spus Rădoi.

Mirel Rădoi a declarat că primele pentru califcarea echipei under 21 la Campionatul European ar trebui împărţite cu fostul staf. “E clar că mergem la Campionatul European cu gândul măreţe şi nu trebuie să ne sperie prezenţa acolo. Sper că nu vom avea parte de accidentări ca să definitivăm lotul. Avem un nucleu de jucători, dar trebuie completat. Nu am emoţii că vom merge la Campionatul European. Sunt unele, dar pozitive”.

Rădoi este de părere că Alexandru Mitriţă are şanse să fie convocat din nou la echipa naţională. El a precizat că nu l-a surprins transferul lui Nicolae Stanciu în Arabia Saudită. “Nu ma surprins transferul lui Stanciu. Cred că a contat foarte mult partea financiară. Se spune că este foarte greu că un jucător să ajungă din Statele Unite la echipa naţională, dar eu cred că fotbalul din America este foarte puternic, şi mai puternic decât cel din Qatar sau Emirate. Poate că este la egalitate cu cel din Arabia Saudită. Din punctul meu de vedere nu este un pas înapoi pentru Mitriţă şi dacă el va avea evoluţii foarte bune să nu uităm că el face parte din acel ansamblu de echipe deţinute de şeic şi poate vom vedea un jucător român la Manchester City. Eu cred că dacă el va avea realizări va fi în continuare chemat de Cosmin Contra la naţională”.

Ianis Hagi: Tata are o cameră cu trofee şi asta este o motivaţie pentru mine să mă autodepăşesc şi să ajung într-o bună zi la performanţele lui

Tehnicianul Mircea Lucescu, premiat şi el la gala de joi (Trofeul pentru Excelenţă în Sport), s-a declarat impresionat de calitatea sportivilor români. “Eu am venit din respect pentru toţi ceilalţi care urcă pe scenă şi pentru cei care au ajutat să ajungă pe scenă. Am rămas impresionat de calitatea sportivilor noştri de mare performanţă şi de ataşamentul lor. Au fost impresionanţi şi îi felicit”, a spus el.

Fotbalistul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, premiat, joi seară, la Gala Trofeelor Alexandrion, a declarat că îl motivează numărul mare de trofee obţinute de tatăl său şi că speră să ajungă la performanţele lui Gheorghe Hagi.

“Sincer să fiu nu mă aşteptam, dar sunt fericit că sunt apreciat pentru munca pe care o depun zi de zi şi datorită echipei şi stafului tehnic mă aflu aici. Normal că sunt satisfacţii când primesc astfel de premii. Muncesc de zi de zi de zi pentru asta. De mic am dorit să devin cel mai bun din ţară, dar şi în afara ţării atunci când voi juca. Eu am mai puţine trofee, dar tata are o cameră cu trofee şi asta este o motivaţie pentru mine să mă autodepăşesc şi să ajung într-o bună zi la performanţele lui. Eu sper ca uşor uşor să câştig cât mai multe trofee. Deocamdată le ţin în camera mea că sunt cam puţine”, a spus Ianis Hagi.

Ela adăugat că nu ştie când va pleca la un club din străinătate. “Nu ştiu când voi pleca la un club în străinătate, deocamdată sunt aici şi mă concentrez pe asta. Cred că am făcut o alegere bună când m-am întors. Sunt fericit, îmi place să muncesc şi apoi, când voi face pasul după şase luni, un an sau chiar mai încolo, contează să iau cea mai bună decizie pentru mine şi să merg să joc”, a precizat Ianis Hagi.

Ediţia a patra a Galei Trofeelor Alexandrion a avut loc la hotelul Radisson Blu. La gala de joi, au fost premiaţi sportivi cu performanţe deosebite în 2018: Simona Halep (liderul WTA în 2018), Ana Maria Popescu (vicecampioană mondială la scrimă), Gianina Beleagă, Ionela Cozmiuc (campioane mondiale la dublu vâsle, la canotaj), Nicolae Onică (medaliat cu bronz la CM de haltere şi cu aur la Campionatul European), Robert Glinţă (medaliat cu argint la Campionatul European de nataţie), Ovidiu Ionescu (medaliat cu argint la Campionatul European de tenis de masă), Loredana Toma (vicecampioană mondială şi campioană europeană la haltere), Mihai Mihuţ (medaliat cu aur la Campionatul European de lupte) şi Marius Iovi (militar rănit în Irak şi sportiv Invictus).

Mircea Lucescu a primit Trofeul pentru Excelenţă în Sport, Mirel Rădoi pentru performanţele obţinute la conducerea naţionalei under 21 a României şi Ianis Hagi pentru că a fost desemnat cel mai bun fotbalist român.

La evenimentul de joi seară s-au decernat şi premii Alexandrion Speranţa, unor sportivi de viitor: Nicoleta Angelica Muscalu şi Antonia Mihaela Pavel - medaliate cu bronz la platformă-sincron, la CM de sărituri în apă pentru juniori, Arian Notreţu - sportiv paralimpic, campion la nataţie şi Claudiu Borţoneanu – cel mai bun tânăr fotbalist român.

Printre personalităţile care au înmânat premiile s-au numărat Elisabeta Lipă, Marian Drăgulescu, Loreana Dinu, Alina Dumitru şi Victor Hănescu.

Dintre premiaţi, Simona Halep şi Ovidiu Ionescu nu au fost prezenţi la eveniment, premiile fiind primite de reprezentanţi ai celor doi. Halep face parte din echipa de Fed Cup care întâlneşte în acest weekend Cehia, la Ostrava.