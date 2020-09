Atac ARMAT în SUA. Doi poliţişti au fost ÎMPUŞCAŢI şi sunt în stare CRITICĂ. Reacţia lui Donald Trump

Imagini din timpul atacului au fost surprinse de o cameră de supraveghere şi au fost făcute publice de către departamentului şerifului, transmite agenţia Reuters, citată de Agerpres.

Un bărbat înarmat cu un pistol se apropie de o maşină de poliţie parcată şi deschide focul asupra celor doi ofiţeri, fără să fi fost provocat, şi apoi fuge.

Poliţiştii, un bărbat şi o femeie, au fost operaţi în cursul nopţii şi sunt în stare critică.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ