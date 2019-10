ATAC terorist într-o ţară europeană. Sunt morţi şi răniţi. UPDATE: A fost arestat un suspect VIDEO

UPDATE: O persoană a fost arestată miercuri în urma atacului armat de la Halle, soldat cu doi morţi, a anunţat poliţia, relatează The Associated Press.

Poliţia nu oferă vreo informaţie despre persoana arestată şi anunţă că este pe cale "să stabilizeze situaţia".

Panică în Germania. Două persoane au fost ucise la Halle, într-un atac armat ai cărui autori au fugit de la faţa locului, a anunţat poliţia locală, anunţă cotidianul BILD.

”Două persoane au fost ucise la Halle, potrivit primelor constatări. Au fost trase mai multe focuri de armă. Presupuşii autori au fugit cu un vehicul”, a anunţat poliţia pe Twitter, cerând ”locutorilor să rămână acasă”.

Întregul cartier a fost izolat, iar Gara Centrală de la Halle, în landul Saxonia-Anhalt, a fost închisă. Potrivit cotidianului Bild, atacul armat a avut loc în faţa unei sinagogi, iar o grenadă ar fi fost aruncată în cimitirul evreiesc situat în apropiere - două puncte care nu au fost confirmate de poliţie.

#BREAKING Update : Reports coming in of shots being fired in Landsberg . Not clear if related to the shooting attack outside a synagogue in Halle#Halle #Landsberg