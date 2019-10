Autorul atacului din Germania este un extremist anti-semit, de 27 de ani. Imagini din timpul atacului VIDEO

Potrivit ministrului de interne german Horst Seehofer, atacul din apropierea sinagogii din Halle constituie un ''atac antisemit'' comis probabil de un simpatizant al mişcării de extremă dreapta. "În starea actuală a lucrurilor, trebuie să pornim de la principiul că este vorba de un atac antisemit", a declarat Seehofer.

De altfel, acesta a filmat el însuşi atacul şi a difuzat înregistrarea pe o platformă internet, a relatat miercuri website-ul SITE, specializat în supravegherea organizaţiilor teroriste. În înregistrarea de 35 de minute, acest bărbat se lansează într-o retorică antisemită, afirmând mai ales că ''Holocaustul nu a existat vreodată''. El consideră că evreii sunt cauza tuturor problemelor, conform SITE.

Două persoane au fost ucise şi alte două au fost grav rănite miercuri într-un atac armat la Halle, unul dintre presupuşii autori fiind arestat. Atacul a vizat în principal o sinagogă, în care autorii au încercat să pătrundă şi unde au plasat explozibili, iar apoi un restaurant turc.

