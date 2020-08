Atac violent al fiului lui Donald Trump. Acuză China de răspândirea coronavirusului şi îl numeşte Beijing Biden pe rivalul tatălui său

Discursul fiului preşedintelui Donald Trump a avut ca scop apărarea gestionării pandemiei de către tatăl său, susţinând că el "a acţionat rapid". Fiul lui Trump a susţinut de asemenea că o victorie a lui Biden în alegeri ar "opri recuperarea noastră economică" şi va conduce la mai multe închideri ale economiei. "Biden vrea de asemenea să aducă mai mulţi imigranţi ilegali pentru a lua locuri de muncă de la cetăţeni americani", a declarat Trump Jr.

Citeşte şi Obama îl face praf pe Trump: "Distruge democraţia, dacă de asta este nevoie ca să câştige" VIDEO

Părţi ale discursului său s-au concentrat de asemenea pe aşa-numitele "războaie culturale", acuzându-i pe democraţi că încearcă să reducă la tăcere libertatea de exprimare şi "să ne intimideze în supunere". El şi-a acuzat de asemenea rivalii că duc o campanie împotriva religiei.

La rândul său, preşedintele Donald Trump a adoptat luni un ton sumbru în intervenţia din prima zi a Convenţiei Naţionale Republicane, după ce a fost învestit oficial drept candidat al Partidului Republican la alegerile prezidenţiale din Statele Unite, avertizând fără dovezi că s-ar putea confrunta cu "alegeri măsluite" în noiembrie.

Donald Trump Jr.: “I was fortunate enough to grow up in a family that could afford the best schools and the finest universities. But a great education cannot be the exclusive right of the rich and powerful. It must be accessible to all. And that's why my dad is pro-school choice” pic.twitter.com/cMVb6azW5y